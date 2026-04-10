Estados Unidos
Detenido un hombre por lanzar un cóctel molotov contra la casa del CEO de OpenAI, Sam Altman
Un sospechoso de 20 años ha sido detenido tras el incidente, que no dejó heridos, y también habría amenazado la sede de OpenAI, según 'The Guardian'
Redacción
Un hombre de 20 años fue detenido este viernes tras lanzar presuntamente un cóctel molotov contra la vivienda de Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, en San Francisco, según ha informado 'The Guardian'.
El incidente se produjo de madrugada, en torno a las 4.12 horas, cuando el artefacto impactó en una puerta exterior de la propiedad sin causar heridos y con daños mínimos, de acuerdo con la Policía local.
Amenaza a la sede de OpenAI
Poco después, los agentes respondieron a un aviso en el barrio de Mission Bay, donde se encuentra la sede de la compañía, por un individuo que supuestamente amenazaba con incendiar el edificio. La Policía identificó al sospechoso como el mismo implicado en el ataque previo y procedió a su detención.
Según el diario británico, la dirección de OpenAI comunicó a sus empleados que el artefacto fue lanzado contra la propiedad pero se extinguió sin provocar daños relevantes. El detenido no ha sido identificado por las autoridades.
- Muere Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
- Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse
- La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos
- THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
- Nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en Extremadura: estas son las plazas vacantes
- La gasolinera del parque comercial de Mejostilla y la de Capellanías, las más baratas de la ciudad de Cáceres
- El Edificio Europa, el único bloque de pisos con ascensor panorámico que construyó en Cáceres Julio Simo
- Nuevo accidente en la N-430 en Extremadura: un hombre y una mujer, heridos graves cerca de Hernán Cortés