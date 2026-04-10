El papa León XIV recibe por primera vez en el Vaticano a Macron

Acompañado de su mujer, Brigitte Macron, el presidente francés fue recibido este viernes en el Vaticano por el papa León XIV. Se trata del primer encuentro desde la elección del nuevo pontífice, una cita que ha suscitado un gran interés, especialmente, tras la relación distante que el mandatario mantuvo con su predecesor, Francisco.

Durante la visita, el jefe de Estado obsequió al Papa, un gran aficionado a los deportes, con una camiseta firmada por la selección francesa de baloncesto. Además, recibió un facsímil del mapa del misionero francés del siglo XVII Jacques Marquette, una colección de textos de Georges Bernanos y el libro oficial sobre la reconstrucción de la catedral de Notre-Dame en París, según informó el Palacio del Elíseo.

Más allá del tradicional intercambio de obsequios, el presidente francés acudió hasta el Palacio Apostólico para abordar "la resolución de la crisis en Oriente Medio", la pobreza y las actuales crisis humanitarias. “Muy feliz de conocer a Su Santidad el Papa León XIV. Compartimos la misma convicción: ante las fracturas del mundo, la acción por la paz es un deber y una exigencia. Francia siempre trabajará por el diálogo, la justicia y la fraternidad entre los pueblos”, expresó Macron a través de sus redes sociales.

El mandatario ya había tratado estos temas el jueves por la noche con representantes de la comunidad católica de Sant'Egidio, un canal diplomático informal de la Santa Sede, activo en asuntos humanitarios y de Oriente Medio. “Macron es un hombre de paz, puede hacer mucho para apoyar” a las autoridades libanesas, “no se les debe dejar solas”, declaró posteriormente a la prensa su fundador, Andrea Riccardi.

Este encuentro, a tres días de la partida del Papa hacia Argelia y del inicio de su importante gira africana, programada del 13 al 23 de abril, era una parada casi obligatoria para el presidente francés. Aunque, el Palacio del Elíseo sostiene que no hubo problemas para programar esta reunión, según información obtenida por Libération, el viaje se decidió a último momento, después de que las dos últimas reuniones se cancelasen debido a crisis internacionales.

La tensa relación con el Papa Francisco

Esta visita es un primer paso en la construcción de una nueva relación entre la Santa Sede y Francia, después de que Macron no consiguiera ganarse la bendición del Papa Francisco, a pesar de encontrarse hasta en cuatro ocasiones.

Ambos coincidieron en cuestiones, como el multilateralismo o la importancia de abordar las crisis humanitarias. Sin embargo, sus diferentes opiniones en otros temas clave, les llevaron a importantes fricciones públicas, especialmente en políticas migratorias. Mientras Macron impulsó leyes más restrictivas, el Papa Francisco reconoció públicamente en 2023 durante su visita a Marsella, y en medio de la crisis del Mediterráneo, la necesidad de “tender la mano” a aquellos que “arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor”.

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A estas tensiones, se sumaron otros desacuerdos, como el proyecto de ley del ‘fin de la vida’, presentado por el gobierno macronista, aún pendiente de aprobación. Durante su pontificado, Francisco se mostró en varias ocasiones molesto ante una normativa que abre la puerta a la eutanasia: “Con la vida no se juega, ni al inicio ni al final”, sentenció en 2023.