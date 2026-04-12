Elecciones en Hungría: ¿el final del caballo de Troya de Putin y Trump en la UE?

Víktor Orbán es un dolor de cabeza perenne para la Unión Europea. Juega a la contra en Bruselas, vetando políticas de consenso del club de los 27 al que pertenece, al tiempo que mantiene una amistad fiel y solícita con los líderes más agresivos de la escena internacional.

El primer ministro húngaro despacha con el presidente ruso, Vladímir Putin, y se pone al servicio de los intereses de Moscú, como han mostrado varios audios filtrados esta semana.

Mantiene una relación estrecha con Donald Trump y los miembros de su administración, a pesar de los feroces ataques contra la UE provenientes del otro lado del Atlántico. Orbán es una suerte de caballo de Troya de Putin y Trump dentro del Consejo Europeo.

Al mismo tiempo, ha sido el único que se ha atrevido a recibir a Binyamín Netanyahu en suelo europeo, a pesar de que sobre el premier israelí pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Gaza.

Apoyo de Trump a Orbán

Esta semana, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha acudido al rescate de Orbán, porque los sondeos para las elecciones de este domingo son muy malas para su partido, el ultraderechista Fidesz-Unión Cívica Húngara. La oposición, liderada por Péter Magyar y su partido de centroderecha Tisza- Partido del Respeto y la Libertad, podría llegar a conseguir hasta dos tercios del Parlamento, según algunas encuestas. Eso les permitiría emprender reformas constitucionales y dar la vuelta a las políticas regresivas implementadas por Orbán durante sus 16 años en el poder.

En un discurso junto a Orbán en Budapest, la capital húngara, Vance ha arremetido contra la Unión Europea para apoyar las tesis antieuropeístas del húngaro. Ha dicho que "los burócratas" de Bruselas intentan perjudicar la economía húngara, reducir su independencia energética y encarecer la vida de los consumidores.

En un momento dado del encuentro, Vance llamó a Donald Trump y le puso en manos libres para que escuchara una gran ovación de los seguidores de Orbán. El presidente americano ha mandado a su número dos a la capital húngara para contrarrestar una supuesta injerencia europea "verdaderamente vergonzosa" en las elecciones húngaras de este domingo.

"Patriotas" de Europa

Orbán forma parte de la internacional ultraderechista que apoya el trumpismo en Europa. Lo ha dejado negro sobre blanco la Casa Blanca en su nueva Estrategia de Seguridad: Washington apoyará en las elecciones venideras a los partidos de ultraderecha, que llama "patriotas" europeos. "Patriotas por Europa" es precisamente el nombre del grupo del Parlamento Europeo del que forma parte el partido de Orbán, junto a otros como el español Vox o el francés de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional.

"Si Orbán sale del poder y es sustituido por Péter Magyar como primer ministro, la extrema derecha perdería una gran figura simbólica, alguien que ha demostrado que una revolución iliberal era posible dentro de una Unión liberal", apunta para EL PERIÓDICO Ferenc Laczó, historiador húngaro de la Universidad de Maastricht (Países Bajos). "El apoyo financiero a esas redes ultraderechistas también se reduciría de forma significativa".

La cuestión si gana la oposición va a ser si la UE debería seguir siendo estricta con las reglas de cumplimiento del Estado de derecho, violadas por Orbán, o más bien indulgente. "¿Puede apoyar de forma eficaz una redemocratización y, al mismo tiempo, mantenerse firme en la defensa de los estándares de la democracia liberal?", se pregunta el analista. "¿Puede la UE desarrollar una estrategia para gestionar a un Estado miembro que se ha descarriado y se ha vuelto bastante peligroso, pero que ahora intenta regresar a la corriente principal europea?".

No sería un cambio de 180º

En caso de derrota de Orbán, la UE debe tener en cuenta que no cabe esperar cambios de la noche a la mañana, opina por su parte Ferenc Németh, experto en relaciones internacionales e investigador Fulbright en la Universidad de Georgetown.

"El nuevo gobierno, encabezado por Péter Magyar, probablemente necesitará tiempo para consolidar el poder tras los 16 años de mandato de Orbán. Estará absorbido por la política interna y por las promesas hechas a su electorado, de naturaleza principalmente económica, mientras pesarán las restricciones internas", apunta Németh. Hay cargos leales a Orbán en puestos clave del Estado, como la presidencia, la judicatura o la dirección de empresas estatales. "Será difícil o imposible apartar a esas personas sin una mayoría de dos tercios en el Parlamento".

Orbán ha sidp primer ministro de Hungría en dos etapas: de 1998 a 2002, y desde 2010 hasta hoy.

Péter Magyar es un político de centroderecha que ha desempeñado varios altos cargos dentro de los gobiernos de Orbán. El joven abogado (nació en Budapest hace 45 años) ha sido responsable de asuntos europeos en el Ministerio de Exteriores. Dirigió el área jurídica europea del Banco de Desarrollo de Hungría y fue consejero de la empresa pública de carreteras y después director del Centro de Préstamos Estudiantiles. Pero tiene una diferencia fundamental con Orbán: es proeuropeo, quiere recomponer la relación con la UE y reducir la dependencia energética de Rusia. Pero mantiene posiciones conservadoras en cuestiones como migración y rechaza una vía rápida de adhesión de Ucrania a la UE.

"Precisamente por esas limitaciones internas, la UE no debería esperar ni exigir un giro de 180 grados al nuevo Gobierno. En asuntos clave a escala europea -como migración, Ucrania o el próximo marco financiero plurianual-, muchos de ellos también de carácter ideológico, Magyar parece mantener posiciones similares a las de Orbán", subraya el experto húngaro. Magyar no podrá modificar radicalmente sus posturas, porque todo lo que diga o haga será utilizado por Fidesz para desacreditarlo en el plano interno, advierte.

Cooperación de Hungría con la UE

Magyar ha prometido que sería más cooperativo con la UE y la OTAN, con la esperanza de reconstruir la confianza y la credibilidad transatlántica de Hungría. "Es una buena señal para la UE, porque podría negociar con Magyar asuntos de gran importancia -por ejemplo, el apoyo financiero a Ucrania- sin el temor a encontrarse de nuevo con una confrontación al estilo Orbán y con un veto".

En ese sentido, Magyar necesitaría a la UE tanto como la UE necesita a Magyar. Ha prometido, como principal objetivo de política exterior, recuperar los fondos europeos congelados para impulsar la economía húngara. Es una tarea difícil, porque hay un plazo que termina en agosto para que el país cumpla con la lista de 27 condiciones fijadas por la Comisión Europea, de las cuales 23 siguen sin cumplirse.

"La UE debe dar señales de cooperación -por ejemplo, ampliando el plazo o liberando parcialmente parte de los fondos congelados- para que Magyar pueda cumplir al menos en parte sus promesas ante el electorado húngaro", añade Németh.

Orbán y su Gobierno, al servicio de Putin

La pleitesía que rinde Hungría a Rusia es un hecho conocido que ha vuelto a quedar de manifiesto en dos recientes filtraciones de conversaciones telefónicas entre Budapest y Moscú.

La agencia Bloomberg publicó la transcripción de una conversación telefónica de octubre de 2025 en la que Viktor Orbán le decía a Vladímir Putin que podía ayudarle "en cualquier asunto" y que estaba "a su servicio", incluso facilitando una cumbre en Budapest sobre Ucrania.

Según otra investigación de VSquare, basada en audios filtrados, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, no solo mantenía una comunicación directa y deferente con su homólogo ruso Serguéi Lavrov, sino que le iba informando de maniobras húngaras dentro de la UE sobre Ucrania para defender los intereses de Moscú. Llegó a ofrecerle el envío de documentación europea a través de la embajada húngara en Moscú, una prueba de coordinación con el Kremlin inédita para un Estado miembro de la Unión.

En una de las llamadas filtradas, se escucha a Lavrov comunicarse con Szijjártó para recordarle su promesa de ayudar a sacar de la lista de sanciones de la UE a la hermana de un empresario ruso. En el audio en inglés, Szijjártó responde que Hungría y Eslovaquia presentarían la semana siguiente una propuesta para retirar a esa mujer de la lista. “Haremos todo lo posible para conseguir que la saquen”, dice Szijjártó en la grabación.

El ministro de Exteriores húngaro ha reconocido los contactos, que enmarca dentro de la práctica diplomática habitual. Szijjártó ha visitado Moscú en 16 ocasiones desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Su viaje más reciente tuvo lugar el 4 de marzo, cuando se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin.

"Rusia y Putin ejercen una gran influencia sobre Viktor Orbán y su régimen como han mostrado estas revelaciones recientes, incluso mayor de la que se temía", interpreta Ferenc Laczó. "Es difícil saber hasta qué punto se debe a amenazas y coerción por parte de Rusia, y cuánto ha sido asumido voluntariamente por la dirigencia húngara".

Relación "platónica" con Trump

Si esa relación con Rusia se basa en el poder duro, la relación con Trump y su círculo íntimo "parece casi platónica", dice Laczó. "El régimen de Orbán los ha cortejado con bastante éxito, presentándoles el espejismo de una revolución iliberal exitosa y recibiendo a cambio muchos elogios públicos, aunque eso no se ha traducido demasiado en términos materiales", añade.

Trump declarado su admiración por Orbán, y lo percibe como un modelo para Europa. No tanto como persona, sino por la manera en que ha transformado Hungría en un régimen iliberal.

"La ideología desempeña un papel importante, especialmente su desprecio compartido hacia la UE y hacia lo que la UE representa y defiende. Durante la Administración Biden, Hungría ha tejido activamente vínculos con grupos y figuras afines al movimiento MAGA, muchos de ellos con lazos estrechos con J. D. Vance", apunta por su parte Ferenc Németh. "Mandaron dinero de los contribuyentes húngaros para financiar las campañas electorales de Trump y Vance, mientras intelectuales conservadores húngaros y estadounidenses compartían 'buenas prácticas' sobre cómo lidiar con la judicatura o cómo recortar el papel de los medios".

Trump ha elogiado a Orbán en numerosas ocasiones y le ha dado su apoyo de forma abierta en esta campaña electoral. El mayor logro, sin embargo, habría sido la presencia de Trump en Budapest durante la campaña o la celebración en Hungría de una cumbre de paz ruso-estadounidense -y quizá también ucraniana-. Ninguna de esas dos cosas se materializó, recuerda el analista. Aun así, los estadounidenses parecen pragmáticos en el sentido de que cooperarían con Péter Magyar si el candidato opositor se convirtiera en el próximo primer ministro. "Pero está claro que, tanto para Rusia como para la actual Administración estadounidense, la primera opción sería sin duda Orbán", remata.

Orbán no siempre fue prorruso

La carrera política de Orbán ha experimentado un giro de 180 grados: comenzó en los años ochenta como un político antisoviético, antirruso y prooccidental, y en las dos últimas décadas se ha convertido en el mayor apoyo de Vladímir Putin dentro de Europa, recuerda el experto.

"No conocemos exactamente el trasfondo ni la razón de esa buena relación, pero comenzó hacia 2009 y tiene que ver con el desencanto ideológico de Orbán respecto a Occidente y al liberalismo".

También es posible que las perspectivas económicas y la corrupción hayan influido. "Para Putin, contar con Orbán, líder de un país de la UE, es una herramienta útil para impulsar la agenda rusa dentro de la Unión".

Hegemonía de Orbán amenazada

Las elecciones de este domingo es el examen más serio para Orbán en su década y media en el poder. Llega a la votación con su hegemonía realmente amenazada por primera vez en mucho tiempo.

La oposición está claramente por delante, y por mucho. Los sondeos independientes muestran que el partido de Péter Magyar está en condiciones de lograr incluso una mayoría de dos tercios. El Parlamento húngaro tiene 199 escaños y 133 bastan para una supermayoría capaz de cambiar la Constitución y leyes clave. Eso supondría revertir los cambios que ha llevado a cabo Fidesz de las reglas del sistema.

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Si pierde Orbán, en Bruselas respirarán aliviados. Se podrían desbloquear decisiones sobre Ucrania, como el paquete de ayuda financiera de 90.000 millones de euros, o ampliar los paquetes de sanciones contra Rusia. Aún habría que soslayar el veto del otro país gobernado por un prorruso, Eslovaquia.