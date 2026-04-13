El nuevo Gobierno húngaro propondrá el retorno de Hungría a la CPI tras el abandono de Orbán

El futuro primer ministro húngaro, Péter Magyar, anunció este lunes que cuando esté en el Gobierno propondrá que su país vuelva a unirse a la Corte Penal Internacional (CPI), que el hasta ahora jefe del Ejecutivo, el ultranacionalista Viktor Orbán, abandonó el año pasado.

"Ya no podemos detener el proceso (de salida), que concluirá en mayo (próximo)", dijo el líder conservador, ganador de las elecciones legislativas del domingo, sobre la salida de Hungría de la CPI. "Pero vamos a solicitar de nuevo la adhesión de Hungría a la CPI", agregó Magyar en una rueda de prensa internacional celebrada en Budapest ante decenas de periodistas de todo el mundo.

La salida de la CPI fue anunciada en abril de 2025 con motivo de una visita del primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, a Budapest, investigado por supuestos crímenes de guerra por el CPI.

En cuanto a las relaciones entre Hungría e Israel, que bajo Orbán y Netanyahu han sido especialmente estrechas, Magyar aseguró este lunes que su objetivo es tener "relaciones pragmáticas" con ese país.

Relaciones "especiales"

En todo caso, destacó que su país tiene relaciones "especiales" con Israel, ya que muchas personas con nacionalidad y origen húngaro viven en el Estado judío, mientras que Hungría tiene una importante comunidad judía, una de las más grandes de Europa.

"Tenemos una gran comunidad judía, que vive aquí en plena paz y nos vamos a aceptar ninguna forma de antisemitismo", aseguró Péter Magyar, ganador el domingo de las elecciones legislativas con una amplia mayoría parlamentaria.

Transición

Por otra parte, Magyar aseguró que espera una transición "corta y rápida" para asumir el Gobierno lo antes posible. "El presidente de Hungría (Tamás Sulyok), que es un títere (de Orbán), debe convocar el Parlamento como muy tarde en 30 días. Le insto hacerlo lo antes posible, que no espere al 12 de mayo", señaló.

"No tenemos tiempo que perder, el país fue robado y endeudado. Somos el país más pobre y corrupto de la UE ahora. Los húngaros votaron por el cambio. Tuvimos que cambiar el régimen, porque el país fue dirigido por un grupo criminal organizado", afirmó el futuro primer ministro de Hungría.

En ese sentido, Magyar afirmó que las autoridades de Orbán están destruyendo en estos momentos documentos a gran escala para encubrir sus actos de los últimos 16 años, incluyendo acuerdos secretos firmados por el Gobierno.

En cuanto a sus planes para el Ejecutivo que encabeza, Magyar destacó firmar el acceso de Hungría a la Fiscalía Europea, crear una "Oficina de Recuperación de Activos" para encontrar los fondos malversados por el sistema de Orbán, así como limitar la jefatura del Gobierno a dos mandatos de cuatro años.

Banderas de la UE

Magyar, un economista de 45 años que proviene del Fidesz, el partido de Orbán, habló ante decenas de periodistas de todo el mundo en un podio delante de una veintena de banderas húngaras, flanqueadas por dos banderas de la Unión Europea (UE), que Orbán nunca expuso durante sus intervenciones.

Por otra parte, hizo un llamamiento a los países extranjeros a que respeten a Hungría "como un país soberano miembro de la UE y la OTAN".

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"Hungría tampoco se meterá en asuntos internos, sea de los Balcanes, de España o Eslovaquia", aseguró el futuro primer ministro, que controlará al menos 138 (casi un 70%) de los 199 escaños del Parlamento, frente a los 55 (un 27%) parlamentarios de Orbán.