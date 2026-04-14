DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Israel confirma la muerte de un militar en combates en el sur de Líbano El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de un mayor --cargo inmediatamente superior al de capitán-- en combates en el sur de Líbano, un incidente que se ha saldado además con otros tres militares heridos, sin más detalles al respecto por parte de las autoridades israelíes. Así, ha indicado en un comunicado que el fallecido es Ayal Uriel Bianco, de 30 años, antes de agregar que en dicho suceso "un reservista resultó herido en estado moderado, mientras que otros dos resultaron heridos de levedad". Tras el incidente, cuyas circunstancias, fecha o lugar no ha aclarado, los soldados han sido "evacuados al hospital para recibir atención médica y sus familias fueron notificadas". Inmediatamente después, el Ministerio de Exteriores israelí ha mostrado su pesar por la muerte de Bianco, conductor de un vehículo de bomberos de la 188ª Brigada. "Nuestros corazones están con su familia y sus seres queridos", ha indicado en un mensaje publicado a traves de redes sociales.

Pakistán continúa sus contactos mundiales en búsqueda de una nueva negociación Irán-EEUU El Gobierno de Pakistán continúa este martes su ofensiva diplomática para asegurar el respaldo de potencias mundiales tras el estancamiento de las negociaciones en Islamabad entre Estados Unidos e Irán, en búsqueda de una segunda ronda de diálogo y una extensión de la tregua vigente. "Hoy el alto el fuego sigue en pie. Se están realizando todos los esfuerzos para resolver los asuntos pendientes", afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en una comparecencia ante su Gabinete Federal. Sharif confirmó en las últimas horas que mantiene gestiones activas con China, Arabia Saudí y miembros del G7 para evitar el colapso del proceso. Para forzar una nueva cita antes de que la tregua expire el 22 de abril, mantuvo llamadas con los primeros ministros de Canadá, Mark Carney, y de Japón, Sanae Takaichi.

Más de 30 millones de personas de 162 países en riesgo de pobreza por la guerra en Irán El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha alertado de que la guerra en curso en Oriente Próximo, desatada hace más de un mes por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, podría empujar a la pobreza a más de 30 millones de personas en 162 países. Así lo ha señalado el organismo en una nueva proyección difundida este lunes, cuando el conflicto entra en su sexta semana y "pese" al alto el fuego de doce días alcanzado la semana pasada por Washington y Teherán. Los efectos de la guerra están pasando de una fase "aguda" a una "prolongada" a medida que continúan las hostilidades por lo que, "en el peor de los escenarios, hasta 32 millones de personas adicionales podrían caer en la pobreza".

Netanyahu apela a la "obligación moral" de Europa de ir a la guerra contra la "barbarie" El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha emplazado Europa, de la que se ha dicho defensor, a ir a la guerra contra la "barbarie" por "obligación moral", en referencia a la necesidad de los ataques contra Irán iniciados el 28 de febrero. "Estamos defendiendo a Europa, una Europa que ha olvidado tantas cosas desde el Holocausto", ha afirmado Netanyahu durante un acto por el Día de Recuerdo del Holocausto celebrado ante el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén. El dirigente israelí considera que Europa "puede aprender muchas cosas de nosotros, y en especial lo más importante, a distinguir el bien del mal". "En el momento de la verdad hay que ir a la guerra por el bien, por la vida. Una Europa que juró defender el bien tras la guerra", ha argumentado.

La Embajada española en Irán retoma su actividad La Embajada española en Irán ha retomado este lunes su actividad en medio del alto el fuego y las negociaciones entre Estados Unidos y el país asiático que han paralizado las acciones bélicas tras más de un mes de guerra. "Volvemos a Teherán. La Embajada de España en Irán reabre tras el alto el fuego. El embajador Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, junto al equipo diplomático y personal local, retoma su labor con el compromiso de apoyar la paz", ha publicado la Embajada en redes sociales.

Merz dice por teléfono a Netanyahu que está a favor de terminar los ataques en el Líbano El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el final de los ataques israelíes en Líbano, según le expresó durante conversación telefónica este lunes. Según informó el portavoz del canciller, Stefan Kornelius, Merz habló con Netanyahu de la situación en Oriente Medio e invitó al líder israelí a mantener "conversaciones de paz" con el Ejecutivo libanés y a abandonar los ataques en el país vecino.

Hamás aplaude la expedición de una nueva flotilla que buscará romper el bloqueo sobre Gaza El grupo islamista palestino Hamás celebró este lunes la expedición de la nueva Global Sumud Flotilla, que se encaminará próximamente hacia aguas internacionales para, según los organizadores, romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria a la Franja y situar el conflicto palestino en el foco. "Saludamos a los valientes activistas que participan en esta gran flotilla por su heroica postura en defensa de los valores de justicia y humanidad, y por su firme rechazo al crimen del bloqueo impuesto por la ocupación terrorista (en referencia a Israel) a más de dos millones de palestinos", dijo Hamás en un comunicado.

El bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz amenaza con detonar una guerra naval prolongada Donald Trump ha ordenado imponer un segundo cerrojo al estrecho de Ormuz. Impedir que lo atraviesen barcos para cargar petróleo en Irán. Un movimiento que permite a Estados Unidos reequilibrar la balanza estratégica. Hasta ahora, la República Islámica tenía la llave de la vía marítima y, con ella, el control de una auténtica "bomba económica" global. Pero la implementación de ese bloqueo por parte de Estados Unidos está cargada de incógnitas y riesgos militares. (Seguir leyendo)

Trump descarta disculparse con el Papa El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones en las que le acusa de ser "débil con el crimen" porque el pontífice dijo "cosas que están mal" en referencia a sus críticas a la guerra en Irán. "Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)", afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía. Lejos de calmar sus ataques al papa, que comenzaron este domingo con una larga publicación en su red Truth Social, Trump insistió en que "él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas".