Guerra en Oriente Medio
Macron y Starmer encabezarán una conferencia para desplegar una “misión multinacional pacífica” en Ormuz
Ambos dirigentes copresidirán un encuentro con "países no beligerantes" voluntarios el próximo 17 de abril en París
Francia continúa con sus esfuerzos diplomáticos para desbloquear el estrecho de Ormuz. Tal como había anticipado el presidente francés, el martes el Palacio del Elíseo confirmó que Starmer y Macron liderarán una conferencia el viernes 17 de abril con "países no beligerantes” voluntarios para “contribuir en una misión multilateral et puramente defensiva”, destinada a restaurar la libertad de navegación del estrecho de Ormuz.
El primer ministro británico viajará hasta París para copresidir esta reunión, mientras que el resto de participantes lo harán a través de videoconferencia. Por el momento, el Elíseo no ha dado detalles sobre la lista de participantes en esta reunión.
Sobre el objetivo de esta "misión multilateral", Macron quiso matizar el pasado lunes que será “estrictamente defensiva y al margen de los países beligerantes”, y que se desplegará en cuanto “la situación lo permita”.
Cuestiones de fondo
Como ya avanzó el jefe de Estado, durante la conferencia se abordarán “todas las cuestiones de fondo”, tanto en lo que respecta a las “actividades nucleares y balísticas de Irán como a sus acciones desestabilizadoras en la región”, que permitan la reanudación, lo más rápidamente posible, de una navegación libre en el estrecho de Ormuz. Además de devolver al Líbano la paz y “su soberanía e integridad territorial”.
Starmer, por su lado, informó de que ha reunido a “más de 40 naciones” que comparten el objetivo de restaurar la libertad de navegación. “El cierre continuo del Estrecho de Ormuz es profundamente perjudicial. Poner en marcha el transporte marítimo global es vital para aliviar las presiones sobre el costo de vida”, afirmó el británico en un comunichttps://www.elperiodico.com/es/internacional/20260414/macron-starmer-encabezaran-conferencia-mision-multinacional-pacifica-ormuz-129086979ado publicado en su perfil de X.
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