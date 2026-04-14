Ucrania toma una posición rusa tras una operación militar totalmente robotizada

El Ejército de Ucrania tomó recientemente una posición rusa en el frente con una operación totalmente robotizada en la que no participó físicamente ningún soldado ucraniano, según dijo el presidente Volodímir Zelenski, en un vídeo publicado para reivindicar las capacidades tecnológicas de su país. "Estos son nuestros sistemas robotizados terrestres. Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente con plataformas no tripuladas: sistemas terrestres y drones", dijo Zelenski en el vídeo, en el que aparece hablando frente a tecnologías militares de distintos tipos.

El presidente ucraniano agregó que los rusos se rindieron en esta operación, que fue completada con éxito sin la participación de personal de infantería y sin ninguna baja ucraniana. "Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmoky, Protector, Volia y otros sistemas terrestres robotizados han llevado a cabo ya más de 22.000 misiones en el frente en solo tres meses", dijo también Zelenski, que destacó la importancia que la consolidación de estas tecnologías está teniendo para no poner en riesgo a los soldados.

Según información publicada por la oficina presidencial ucraniana, los sistemas terrestres no tripulados mencionados por Zelenski sirven para transportar munición y evacuar heridos en el frente, colocar minas explosivas, recabar inteligencia y abrir fuego contra el enemigo.

Con la guerra de Ucrania se ha transformado ostensiblemente la naturaleza de los combates y se han difuminado las líneas del frente de guerra. Frente a las guerras de trincheras del siglo pasado, la guerra actual tiene un frente flexible, en el que los combatientes están a cubierto casi todo el tiempo y los objetivos pueden estar a 50 kilómetros del teórico frente. El campo de batalla está plagado de sistemas automáticos, robóticos y de inteligencia artificial (IA), convirtiéndose en un laboratorio de guerra tecnológica. Resulta más peligroso para cualquier soldado una operación de intendencia o suministro de víveres a tropas en el frente, que el propio frente.

Ucrania está desplegando miles de nuevos robots de guerra, algunos para misiones logísticas, evacuación de heridos, desactivación de minas y ataque. Sistemas automáticos se utilizan para realizar emboscadas, transportar suministros y apoyo táctico directo, lo que reduce la necesidad de exponer a soldados en la línea del frente.

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Rusia también está adaptando sus unidades a esta nueva guerra tecnológica. La unidad rusa Rubicon opera robots terrestres. Ucrania utiliza IA para integrar el reconocimiento de objetivos mediante imágenes satelitales y drones. Llega un punto en el que los sistemas responden de manera automática ante cambios en el campo de batalla. Se calcula que durante el mes de marzo de este año se realizaron más de 9.000 misiones robóticas. La guerra automatizada ya es una realidad.