Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski subraya que "no puede haber una normalización con Rusia" tras el "ataque masivo"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha subrayado este jueves que "no puede haber una normalización con Rusia" tras un "ataque masivo" que deja al menos 15 muertos en la capital, Kiev, y otras provincias, antes de insistir en que la intensidad de estos bombardeos "demuestran que Rusia no merece un alivio en la política global o una retirada de sanciones".

"No puede haber una normalización de Rusia en la situación actual. La presión sobre Rusia debe surtir efecto, y es importante cumplir puntualmente todas las promesas de ayuda a Ucrania", ha dicho en un mensaje en redes sociales en el que ha recordado que "hay numerosos compromisos políticos por parte de socios que ya se han anunciado pero aún no se han aplicado, tanto en el marco del formato Ramstein como a nivel bilateral".

"He instruido al comandante de las Fuerzas Aéreas para que se ponga en contacto con aquellos socios que se comprometieron previamente a suministrar misiles para el sistema Patriot y otros sistemas", ha señalado Zelenski, quien ha insistido en que "Rusia apuesta en la guerra, y la respuesta debe ser exactamente esa".