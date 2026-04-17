Carreteras desbordadas y valoración de los daños en las primeras horas del alto el fuego de 10 días en el Líbano entre Israel y Hezbolá

Las primeras horas del alto el fuego en el Líbano se han vivido con alegría y cautela a partes iguales. Desde su entrada en vigor a medianoche (las 23.00 hora peninsular española), miles de familias emprendieron el retorno a su tierra con la esperanza de que sus casas sigan en pie. Tras la destrucción del último puente que conectaba el sur con el norte del país sobre el río Litani este jueves, las autoridades libanesas han emprendido una reparación en tiempo récord, permitiendo que parte de las 1,2 millones de personas desplazadas lograran volver a sus hogares. Por su parte, Hezbolá ha recordado en un comunicado a Israel que sus milicianos "mantienen sus manos en el gatillo, vigilantes contra la traición del enemigo".

Durante estos 45 días, la milicia libanesa ha llevado a cabo 2.184 operaciones militares, según afirman en el comunicado. "En ellas, [Hezbolá] ha confrontado las fuerzas de ocupación pertenecientes al Ejército israelí enemigo en el interior del territorio libanés y ha atacado sus posiciones y bases militares en los territorios palestinos ocupados", ha dicho, en referencia al suelo israelí soberano. Su mayor agresión ha alcanzado 160 kilómetros al sur de la frontera libanesa "en respuesta a los crímenes del enemigo contra civiles y la destrucción de edificios residenciales e infraestructura civil”. Los milicianos de Hezbolá "han llevado a cabo unas 49 operaciones de media al día", han concluido.

En Tiro, la principal ciudad costera del sur del Líbano, al menos 11 personas han muerto y otras 35 han resultado heridas momentos antes de la entrada en vigor del alto el fuego, según la Defensa Civil libanesa, que continúa buscando a desaparecidos bajo los escombros. Otro ataque en Loubieh, en el distrito de Sidón, contra una casa ha matado a un padre y una hija, el actor Ali Younes y Celine Younes. El Ejército libanés ha denunciado las violaciones de la tregua de 10 días cometidas por Israel en el sur del país. Un adolescente ha muerto esta mañana en Majdal Selm como resultado de la detonación de municiones israelíes que no habían explotado previamente.

Noticias relacionadas

Las carreteras del país han vuelto a desbordarse, aunque esta vez en dirección contraria a la de la huida. El pueblo libanés ha desafiado las órdenes de sus líderes políticos que les pedían aguardar unas horas para volver a sus casas, y han llenado las autopistas que, hasta hacía unas horas, eran objetivo de los aviones de guerra israelíes. Desde sus ventanas, ondeaban banderas libanesas y de Hezbolá, sintiéndose victoriosas por el simple hecho de poder retornar a una tierra que Tel Aviv desea ocupar.