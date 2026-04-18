DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Irán reabre parcialmente su espacio aéreo tras el cierre por la guerra Irán anunció este sábado la reapertura parcial de su espacio aéreo, cerrado en las últimas siete semanas debido a la guerra con Estados Unidos e Israel, y permitirá el paso de vuelos internacionales por la parte oriental del país. “El espacio aéreo del país y varios aeropuertos han sido reabiertos a partir de las 7:00 de la mañana de hoy, hora local (3:30 GMT)”, informó la Aviación Civil iraní, según reportó la agencia Tasnim. La organización indicó que las operaciones se restablecerán de forma gradual y que el tránsito de vuelos internacionales a través del espacio aéreo iraní está permitido en las rutas situadas en el este del país. Según la Aviación Civil, la reapertura se decidió tras una evaluación de las condiciones de seguridad realizada por el comité de coordinación civil-militar. Asimismo, señaló que la reanudación completa de las operaciones dependerá de la preparación técnica y operativa de los sectores civil y militar encargados de la gestión aeroportuaria.

Trump dice que la OTAN le ha ofrecido ayuda, pero que ahora no la necesita El presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a criticar este viernes a la OTAN diciendo que recientemente le ofrecieron ayuda para la guerra en Irán y aseguró que "hace dos meses lo necesitaba y no ahora".

Trump dice que EEUU obtendrá uranio enriquecido aliándose con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que entrarán a Irán para obtener el "polvo nuclear", en referencia al uranio enriquecido, y que lo trasladarán a su país aliándose con la república islámica.

El S&P 500 supera por primera vez los 7.100 puntos tras la reapertura de Ormuz Wall Street cerró este viernes en verde y el S&P 500 superó por primera vez los 7.100 puntos, después de que Irán anunciara hoy la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de hidrocarburos. Al término de la sesión, el S&P 500 subió un 1,2%, hasta 7.126 puntos; el Dow Jones de Industriales ganó un 1,8%, hasta 49.447 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,5%, hasta 24.468 enteros.

Trump, sobre España: "¡No estuvieron ahí para nosotros!" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes que el Gobierno de España "no estuvo ahí" cuando Washington lo necesitó para la guerra en Irán, en referencia al veto al uso de las bases en territorio español para aviones que participaban en la ofensiva. "¡No estuvieron ahí para nosotros!", publicó el mandatario en su red Truth Social, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición del Gobierno español. El titular del artículo señalaba que "el Gobierno izquierdista de España ha cerrado el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que realizan misiones contra Irán, además de denegar a Washington el uso de sus bases, dijo la ministra de Defensa el lunes", acompañado por una fotografía de la ministra, Margarita Robles.

El petróleo de Texas cae casi un 12% tras la reapertura del estrecho de Ormuz El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este viernes un 11,45%, hasta los 83,85 dólares el barril, después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., restaron 10,84 dólares respecto a la jornada anterior, cuando el precio del crudo cerró por encima de los 90 dólares el barril. En el acumulado semanal, el WTI ha perdido 12,72 dólares por barril, equivalente a un 13,2%, en una semana marcada por el alivio de las tensiones geopolíticas tras el anuncio del alto el fuego y la reapertura de la vía marítima.

Trump espera llegar a un acuerdo con Irán "dentro de uno o dos días" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera llegar a un acuerdo con Irán "dentro de uno o dos días" para poner fin a la guerra, según dijo este viernes en una entrevista. "Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días", expresó en una breve llamada telefónica con el medio digital estadounidense Axios.

Albares dice que la apertura de Ormuz tiene que ser "por parte de todos" El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado "una buena noticia" la disposición de Irán a reabrir el estrecho de Ormuz pero ha incidido en que para que la apertura sea total tiene que ser "por parte de todos", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya dicho que Estados Unidos mantendrá su bloqueo naval. En declaraciones a la prensa antes de participar en una de las mesas redondas de la 'Global Progressive Mobilisation', el ministro ha comentado que "es una buena noticia" el que Irán haya mostrado su "disponibilidad a abrir el estrecho de Ormuz", que mantiene bloqueado en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás el pasado 28 de febrero. No obstante, ha reconocido que "todavía quedan muchos interrogantes" y por ello ha apelado a la "prudencia", dado que "se mantiene el bloqueo naval por parte de Estados Unidos".

Los muertos por los ataques israelíes en Líbano suben a 2.294 El balance de muertos por los ataques lanzados por el Ejército de Israel en Líbano en las últimas seis semanas hasta la entrada en vigor del alto el fuego asciende a 2.294, entre ellos 177 niños, y el de heridos a 7.544, de los que 704 son también menores. El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública de Líbano informó este viernes que el balance acumulado provisional de víctimas de los ataques israelíes, desde el comienzo el 2 de marzo hasta la medianoche del 16 de abril es de 2.294 muertos y 7.544 heridos.