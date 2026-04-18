Guerra Oriente Medio
Macron anuncia la muerte de un soldado francés de la ONU en Líbano y apunta a Hizbulá
El soldado cayó en una emboscada cuando participaba en una misión de la FINUL
EFE
Un soldado francés de la fuerza de la ONU desplegada en Líbano (FINUL) resultó muerto este sábado y otros tres heridos en un ataque registrado en el sur de ese país que Francia atribuye a Hizbulá, indicó el presidente, Emmanuel Macron.
"Todo apunta a la responsabilidad de este ataque incumbe a Hizbulá. Francia exige a las autoridades libanesas que detengan inmediatamente a los culpables y afronten sus responsabilidades junto a la FINUL", señaló Macron en un mensaje en las redes sociales.
La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, aseguró que el soldado cayó en una emboscada cuando participaba en una misión de la FINUL de apertura de itinerario y acusó a "un grupo armado" que le disparó "a corta distancia".
"Herido inmediatamente por un disparo con arma ligera, fue socorrido en medio del tiroteo por sus camaradas, que no lograron reanimarle", agregó la ministra, que rindió homenaje al soldado y aseguró que "Francia no olvidará".
Se trata del sargento Florian Montorio, del 17 regimiento de paracaidistas de Montauban, enrolado en el Ejército desde hace 18 años, comprometido "con fuerza y determinación para servir a su país, defender la paz, luchar contra el terrorismo y proteger a sus compatriotas", señaló Vautrin.
Macron, que precisó que los tres soldados heridos han sido evacuados, ha mantenido contactos telefónicos con su homólogo libanés, Joseph Aoun, que según varios medios le expresó sus condolencias, condenó el ataque y rechazó toda violencia contra la FINUL.
Francia, junto a otros países, mantiene un dispositivo en Líbano desde 2006 como fuerza de interposición en el sur del país entre Hizbulá e Israel.
Se trata del segundo soldado francés que fallece en la región desde el inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha elevado la tensión en Oriente Medio.
Hace un mes, el suboficial Arnaud Frion, de 42 años, falleció en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, en un ataque de un dron que Macron atribuyó a una milicia pro-iraní.
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