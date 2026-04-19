DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Ejército israelí mata a un palestino en Yabalia, en el norte de Gaza El Ejército israelí mató este domingo a un joven palestino que recibió un disparo en la cabeza en el campamento de desplazados de Halawa, en la norteña ciudad gazatí de Yabalia, donde malviven numerosas familias que tuvieron que huir de sus hogares por la guerra. Según confirmó a EFE una fuente médica del Hospital Shifa, el herido fue trasladado primero al Hospital Al Ahli y, posteriormente, a este segundo centro donde falleció a consecuencia de sus heridas. Pese al alto el fuego, en vigor desde octubre de 2025, los drones y las tropas israelíes que siguen apostadas en Gaza disparan casi a diario contra palestinos cerca de la denominada línea amarilla, aunque no representen ninguna amenaza para sus vidas. Ayer sábado, Israel mató a otros dos palestinos y, la madrugada del viernes, a dos conductores de camiones de UNICEF que se dedicaban a suministrar agua potable a familias en Gaza, según denunció ayer esta organización humanitaria, exigiendo una investigación "inmediata".

Irán defiende su programa nuclear y acusa a EEUU de querer privarle de sus derechos El presidente iraní, Masud Pezeshkian, defendió este domingo el derecho de su país a desarrollar su programa nuclear y afirmó que Estados Unidos no puede privar a Irán de sus derechos, en alusión al enriquecimiento de uranio, uno de los puntos de fricción en las negociaciones de paz. “Que el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) diga que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares, pero no responda por qué motivo, plantea una cuestión fundamental: ¿quién es él para privar a un pueblo de sus derechos?”, afirmó Pezeshkian durante una visita al Ministerio iraní de Deportes y Juventud. El mandatario iraní reclamó un trato basado en la “equidad y la justicia” para todas las naciones e insistió en que el acceso a los derechos fundamentales, incluidos los tecnológicos y nucleares, no debe depender de presiones políticas.

Las refinerías españolas siguen maximizando su producción ante las dificultades en Europa Las refinerías españolas han maximizado la producción de derivados del petróleo ante la seguridad de suministro del crudo con la que han contado estos últimos días, una situación que contrasta con la escasez vivida por países asiáticos y las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Ante la volátil situación del estrecho de Ormuz, cerrado este sábado pese a anunciar Irán su reapertura el día anterior, las instalaciones españolas han flexibilizado y eficientado sus operaciones estas últimas semanas, explican fuentes de la Asociación de la Industria del Combustible de España (ACIE). El investigador principal y director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano, ha detallado a EFE que España, como Estados Unidos, India o China, tiene "refinerías especializadas y mejor adaptadas que otros países".

Irán afirma que las negociaciones con EEUU avanzan, pero ve aún lejos un acuerdo final El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que las negociaciones con Estados Unidos registran “avances”, aunque advirtió que un acuerdo final “continúa lejos”, a tres días de que expire el alto el fuego acordado entre las partes. “Hemos llegado a un entendimiento en algunos temas, pero en otros no, y se han planteado nuevas propuestas. Aún estamos lejos de un acuerdo final”, declaró Qalibaf en una entrevista con la televisión estatal a última hora del sábado. El dirigente iraní, que encabezó la delegación de su país en las conversaciones celebradas el pasado fin de semana en Islamabad, dijo que aún existen desacuerdos entre Teherán y Washington sobre un par de cuestiones, entre ellas el programa nuclear iraní y la situación del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Irán acusa a la UE de usar el “derecho internacional” de forma “hipócrita” por Ormuz Irán acusó este domingo a la Unión Europea de hacer un uso “instrumental” e “hipócrita” del derecho internacional, después de que Bruselas instara a Teherán a mantener abierto “sin condiciones” el estrecho de Ormuz. “El incumplimiento crónico de Europa de las normas del derecho internacional ha convertido sus sermones sobre el ‘derecho internacional’ en una muestra evidente de hipocresía”, denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, en un mensaje en la red social X. Bagaei pidió a las autoridades europeas que “detengan estos discursos” y denunció lo que calificó como un “incumplimiento crónico” de las normas internacionales por parte de la UE, al considerar que sus llamamientos carecen de credibilidad. “¿De qué ‘derecho internacional’ están hablando? ¿Se refieren al mismo que permite a la Unión Europea aceptar la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y hacer la vista gorda ante los crímenes cometidos contra los iraníes?”, afirmó.

Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EEUU levante el bloqueo La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado en la tarde del sábado el cierre del estrecho de Ormuz a todo buque civil y ha advertido de que solo lo levantará cuando Estados Unidos desista de su bloqueo de los puertos iraníes. "Después de la violación del acuerdo de alto el fuego, el enemigo estadounidense no levantó el bloqueo naval sobre los buques y puertos iraníes, así que el estrecho de Ormuz quedará cerrado desde esta tarde y hasta que el bloqueo se levante", ha explicado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la televisión pública iraní IRIB. Por ello, advierten de que "ningún buque de ningún tipo debe levar anclas en el golfo Pérsico ni el mar de Omán ni aproximarse al estrecho de Ormuz" porque sería considerado "cooperación con el enemigo" y ese buque que incumpla la orden "será un objetivo".

Muere un soldado israelí en el sur del Líbano, el primero desde que empezó la tregua El Ejército israelí anunció este sábado la muerte en el sur del Líbano de uno de sus soldados pese a la tregua, lo que aumenta a catorce el número de uniformados fallecidos en el país vecino desde el inicio de la ofensiva. Según un comunicado castrense, el soldado, identificado como el sargento de la reserva Barak Kalfon, falleció en combate en un incidente en el que otros tres soldados resultaron heridos, dos de ellos con lesiones de estado moderado. Según dijo una fuente militar a EFE, el incidente se produjo el viernes, cuando tropas de reserva del batallón 7056 realizaban registros en busca de armas en un edificio en la localidad de Jibin, en el sector occidental del sur del país vecino.

Los puentes bombardeados por Israel dificultan el regreso de los desplazados al sur de Líbano Bombardeado horas antes de la entrada en vigor del alto el fuego con Israel la medianoche del jueves, el puente de Qasmiye pende de un estrecho hilo de tierra por el que solo se cuelan algunas motos o personas a pie, imposible de atravesar para los miles de desplazados del sur del Líbano. En las semanas anteriores al cese de hostilidades, los cazas israelíes fueron alcanzando diferentes cruces sobre el río Litani, dejando prácticamente incomunicada la región más meridional del país con la excusa de cortar las vías de acceso al grupo chií Hizbulá y, ahora, obstaculizando el regreso de las familias. Muchos vehículos con desplazados se acercan al importante puente de Qasmiye y van dando la vuelta sucesivamente al ver las excavadoras que trabajan para arreglar la enorme zanja. Acto seguido, se suman a la gran hilera que se desvía hacia un puente secundario ya parcheado por el Ejército.

Hizbulá niega "cualquier relación" con el ataque contra la FINUL en el sur del Líbano El grupo chií libanés Hizbulá negó cualquier relación con el ataque en la mañana de este sábado contra una patrulla de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) en la zona de Ghanduriya, en el sur del país, en el que murió un casco azul francés y otros tres resultaron heridos. "Hizbulá niega cualquier relación con el incidente ocurrido con las fuerzas de la FINUL en la zona de Ghanduriyah-Bint Jbeil, y hace un llamamiento a la prudencia a la hora de emitir juicios y atribuir responsabilidades sobre el incidente", afirmó el movimiento en un comunicado. En la nota, el grupo libanés dijo estar "a la espera de que las investigaciones del Ejército libanés aclaren por completo las circunstancias" del suceso.