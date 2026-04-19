Irán y EEUU entran en una semana decisiva sin fecha para las negociaciones y con el alto el fuego a punto de caducar

Con el estrecho de Ormuz cerrado, abierto y vuelto a cerrar esta semana, Irán y EEUU encaran unos próximos días claves para determinar el futuro de la guerra en Oriente Medio: ambos países debían citarse este domingo en Islamabad, Pakistán, según habían asegurado fuentes anónimas de los países mediadores.

Esa reunión finalmente no ha ocurrido, debido sobre todo a las tensiones al alza por el estatus de Ormuz y por las enormes diferencias que aún existen entre las posiciones de Washington y Teherán, a pesar de que esta semana el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que todo había sido acordado ya, y que Irán había aceptado cerrar su programa de enriquecimiento de uranio. Irán lo ha negado.

El tiempo apremia: si no hay acuerdo para una extensión, el alto el fuego vigente caduca durante la madrugada de este miércoles. "Si no hay acuerdo antes del miércoles, entonces puede que no prorrogue el cese de las hostilidades... Puede que no. Y entonces habrá un bloqueo, y por desgracia tendremos que empezar otra vez a lanzar bombas", dijo Trump este sábado.

Este domingo, fuentes pakistaníes han asegurado que esperan que la segunda ronda de negociaciones entre la República Islámica y EEUU ocurra el viernes de esta semana en la capital del país asiático. Para que esto ocurra, sin embargo, antes deberá haber un principio de acuerdo entre los dos países.

Grandes diferencias

Según ha explicado Irán, las diferencias radican sobre todo en el futuro de Ormuz y el programa nuclear iraní. El país persa, a pesar de que asegura querer reabrir el estrecho, estipula que todo paso deberá recibir el permiso de Teherán a partir de ahora. Esto es rechazado no solo por los países del Golfo, sino por todo el mundo. Ormuz representa el 20% del total del comercio mundial de petróleo y gas.

El otro gran punto de discordia es el programa nuclear persa. Hasta junio de 2025, Irán llegó a enriquecer uranio a niveles superiores al 60%, muy cercanos al 90% necesario para desarrollar la bomba nuclear. Ese enriquecimiento terminó por los daños recibidos durante la guerra de 12 días contra Israel en junio del año pasado.

"Trump dice que Irán no puede ejercer su derecho nuclear, pero no dice en base a qué. ¿Quién es él para denegar este derecho a nuestra nación?", ha dicho este domingo el presidente iraní, Mesud Pezeshkian.

El asunto nuclear, sin embargo, tiene dos caras: en público, los oficiales iraníes aseguran que Irán nunca renunciará a su programa nuclear, ni a su enriquecimiento de uranio. En privado —según aseguran los mediadores— Irán estaría dispuesto a parar completamente su enriquecimiento durante un plazo de cinco años. EEUU pide 20. Según esta versión, las posiciones entre Washington y Teherán no estarían tan alejadas.

"Muy buenas conversaciones"

"Estamos teniendo muy buenas conversaciones", dijo Trump este sábado por la noche, después de una reunión de seguridad en Washington. "Aún hay muchas diferencias entre nosotros. Estamos insistiendo en unas cuestiones concretas. Ellos parecen tener sus líneas rojas. Tenemos que ver, pero los puntos en discordia pueden ser uno o dos", ha dicho este domingo el presidente del parlamento iraní y líder negociador de la República Islámica, Mohammed Bagher Ghalibaf. En la actualidad —con la mayor parte de la cúpula militar y política iraní asesinada por Israel durante la guerra—, Ghalibaf es el hombre con más poder dentro de Teherán.

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La otra gran figura iraní, por supuesto, es el líder supremo persa, el ayatolá Mojtabá Jameneí, hijo del ayatolá anterior, Alí Jameneí, asesinado el 28 de febrero, al inicio de la guerra. "Nuestra armada está lista para entregarle más derrotas amargas a nuestros enemigos", ha dicho Mojtabá este domingo en un comunicado. El hombre no ha aparecido en público —ni en vídeo— desde su elección. Se cree que el nuevo ayatolá quedó gravemente herido y desfigurado en el bombardeo que mató a su padre.