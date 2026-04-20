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Un terremoto de magnitud de 7,4 golpea el centro de Japón y activa la alerta por tsunami

Un terremoto de magnitud de 7,4 golpea el centro de Japón y activa la alerta por tsunami.

Un terremoto de magnitud de 7,4 golpea el centro de Japón y activa la alerta por tsunami. / EFE

EFE

Tokio

Un terremoto de magnitud 7,4 golpeó este lunes el centro de Japón, con una profundidad de 10 kilómetros y llevó a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

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