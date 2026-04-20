La UE espera desbloquear el préstamo a Ucrania esta misma semana

La Unión Europea espera que Hungría levante esta misma semana el veto sobre el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev, que el ahora primer ministro en funciones, Viktor Orbán, mantenía en respuesta al corte de suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba que atraviesa Ucrania.

Fuentes diplomáticas han confirmado que el punto volverá a la agenda de los embajadores de los 27 países del bloque este mismo miércoles, después de meses de incertidumbre por el bloqueo de Hungría. El objetivo es completar el proceso legislativo y empezar a desembolsar el dinero cuanto antes.

Liquidez a cambio de petróleo

El pasado mes de diciembre, los líderes de la UE se comprometieron a dar un crédito a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros para hacer frente a las necesidades económicas del país los próximos dos años. En la práctica, financiarían el préstamo emitiendo deuda conjunta, utilizando el presupuesto comunitario como garantía. Para hacerlo, hay que modificar la regulación del presupuesto comunitario. Esa decisión requiere unanimidad.

Orbán tiene una estrecha relación con el presidente ruso, Vladímir Putin, tanto que el Gobierno húngaro habría informado de las discusiones en el seno del bloque al Kremlin. Siempre ha tenido una postura crítica hacia Ucrania, negándose a contribuir a la defensa del país frente a la agresión rusa. Pero el premier húngaro dio el visto bueno a dar apoyo económico a Kiev, siempre y cuando Hungría no tuviera que pagar.

El pasado mes de enero, un bombardeo ruso dañó el oleoducto Druzhba, afectando al suministro de petróleo a territorio húngaro. Hungría es uno de los pocos países del bloque que todavía compra crudo al Kremlin. Para Kiev, reparar una infraestructura que solo beneficia a Rusia no era una prioridad, y Orbán acusó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de cerrar el grifo por motivos políticos.

En respuesta, Hungría bloqueó el préstamo a Kiev. "No apoyaré ninguna decisión en favor de Ucrania hasta que los húngaros no tengan su petróleo", advirtió el primer ministro húngaro en marzo, durante una reunión del Consejo Europeo. En esa reunión, sus colegas le afearon que mantuviera bloqueado el préstamo por lo que consideraban motivos electorales.

Cambio de postura

Hace dos semanas, Orbán perdió las elecciones contra el líder de la oposición Péter Magyar. La postura de Magyar no es muy distinta a la de Orbán, ya que considera el problema una cuestión de seguridad energética para Hungría. Pero el futuro premier húngaro aseguró el pasado viernes que tenía información de que el suministro de petróleo podía restablecerse esta misma semana.

"A través de Bruselas, hemos recibido una indicación de Ucrania de que están dispuestos a restablecer los suministros de petróleo a través del oleoducto de la Amistad a partir del lunes, siempre que Hungría levante su bloqueo al préstamo de la UE de 90.000 millones de euros", dijo después Orbán en una publicación en redes este fin de semana. "La postura de Hungría no ha cambiado: sin petróleo no hay dinero", advirtió.

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Que la cuestión haya vuelto a la agenda de los Veintisiete da a entender que ese veto debería desaparecer en cuestión de horas. La duda es si el restablecimiento del abastecimiento de petróleo permitirá también desbloquear el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, también congelado. Este martes se reúnen los ministros de Exteriores del bloque y mantener la presión sobre el Kremlin es parte de la agenda.