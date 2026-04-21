Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investidura de GuardiolaAVECáceres barrio a barrioSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia lanza contra Ucrania 142 drones y alcanza infraestructuras en Krivi Rig y Járkov

Kiev ataca por segunda vez en una semana una refinería y un puerto en el suroeste ruso

Un militar ucraniano, este lunes en Kiev, en un memorial a los muertos en la guerra.

Un militar ucraniano, este lunes en Kiev, en un memorial a los muertos en la guerra. / SERGEY DOLZHENKO / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents