Qué se sabe del tiroteo en las pirámides de Teotihuacan en México: autor, heridos y víctimas mortales

Visitar la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, uno de los complejos prehispánicos más impresionantes del mundo, y verte envuelto en un tiroteo. Es la situación a la que se enfrentó un grupo de turistas el lunes. No todos con la misma suerte. Una mujer canadiense murió como consecuencia de los disparos de César Jasso Ramírez, un mexicano de 27 años que, en lo alto de la Pirámide de la Luna, la emprendió a tiros. Además de la víctima mortal, al menos 13 personas de varias nacionalidades -EEUU, Colombia, Brasil, Rusia, entre otras- resultaron heridas. El atacante ha fallecido, aunque hay discrepancias sobre el modo: suicidio o abatido por la Guardia Nacional. La investigación en curso lo acabará de clarificar. El tiroteo en Teotihuacán, declarado Patrimonio de la Humanidad y situado a 50 kilómetros de la capital, enciende todas las alarmas a escasas semanas del inicio del Mundial de 2026.

La policía investiga el móvil del delito mientras el rastro en las redes sociales del atacante, residente en ciudad de México, empieza a dar pistas claras: se reconocía simpatizante de Hitler y había alabado masacres como las del Instituto Columbine en EEUU. De hecho, varios medios reportan que el tirador tenía una imagen generada por IA de sí mismo con los tiradores de Columbine. Además, el ataque se produjo el 20 de abril, el mismo día que en 1999 se llevó a cabo la masacre en el instituto.

Escenas de pánico

Las grabaciones que circulan por las redes sociales dan muestras de una situación dantesca en la poderosa pirámide: disparos, gritos, carreras, pánico y personas en el suelo cubriéndose con las manos mientras el atacantes se paseaba, pistola en mano, disparando a diestro y siniestro.

La Fiscalía General de la República ha confirmado que se trata de un solo agresor y señaló que la causa de su muerte será determinada mediante los protocolos correspondientes. La identificación se realizó tras el hallazgo de una credencial de elector en el lugar, cuyos datos y fotografía coinciden con el hombre que aparece en los videos del tiroteo difundidos en redes sociales. Se ha descartado el móvil terrorista.

El recinto fue cerrado inmediatamente tras el ataque y la reapertura está siendo gradual y condicionada a revisiones de seguridad. Se investiga su historial personal y cómo logró introducir el arma en un lugar tan vigilado. Esta cuestión ya ha exacerbado las críticas a los protocolos de seguridad en epicentros turísticos.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha puntualizado que las 13 personas heridas son extranjeras, de las cuales ocho permanecen hospitalizadas y cinco han sido dadas de alta. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y confirmó que su Gobierno mantiene contacto con autoridades canadienses para dar seguimiento al caso y brindar apoyo a los afectados. Por su parte, los embajadores de Estados Unidos y Canadá han expresado sus condolencias ante la tragedia.