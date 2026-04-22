Colombia
Un detenido en Buenos Aires por el asesinato de Miguel Uribe Turbay
"Era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en Bogotá", informa el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina
EFE
Buenos Aires
La policía argentina detuvo en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de participar del asesinato del exprecandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, según informaron este miércoles fuentes oficiales.
Las autoridades arrestaron "a un ciudadano colombiano sobre quien pesaba un requerimiento de captura a disposición de Interpol. El mismo era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país, como acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá", informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.
- Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
- Directo | Sigue la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres
- Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
- La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
- Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
- Raphael abrirá un nuevo festival con cinco conciertos para impulsar la capitalidad cultural de Cáceres
- Extremadura abre este lunes seis puntos presenciales para pedir la regularización extraordinaria de migrantes
- El alcalde de Plasencia exige una reestructuración a Tesorería por retrasos en pagos a proveedores y servicios esenciales