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Colombia

Un detenido en Buenos Aires por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

"Era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en Bogotá", informa el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina

Una bandera con la imagen de Miguel Uribe Turbay, que falleció en agosto.

Una bandera con la imagen de Miguel Uribe Turbay, que falleció en agosto. / EP

EFE

Buenos Aires

La policía argentina detuvo en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de participar del asesinato del exprecandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

Las autoridades arrestaron "a un ciudadano colombiano sobre quien pesaba un requerimiento de captura a disposición de Interpol. El mismo era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país, como acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá", informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina. 

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