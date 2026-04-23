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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos personas han muerto y otras diez, dos de ellas menores, han resultado heridas en la madrugada de este jueves por un bombardeo del Ejército ruso en el este de Ucrania

Cadetes ucranianos, en Kiev, durante la inauguración de uan escultura.

Cadetes ucranianos, en Kiev, durante la inauguración de uan escultura. / SERGEY DOLZHENKO / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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