Guerra en Oriente Próximo
Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas
Así lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump
EFE
Washington
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- Fotogalería | Las imágenes del gran desfile de San Jorge en Cáceres