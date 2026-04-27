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Se votará el 5 de mayo

Socialdemócratas y ultranacionalistas presentan juntos una moción de censura en Rumanía

El Gobierno se formó hace sólo diez meses y ha aplicado duras medidas de recortes y ahorro para reducir el déficit

Nicușor Dan, presidente de Rumanía.

Nicușor Dan, presidente de Rumanía. / GEORGE CHRISTOFOROU / EFE

EFE

Bucarest

El Partido Socialdemócrata (PSD) de Rumanía, hasta la semana pasada miembro del Gobierno de coalición, y la formación ultranacionalista AUR han anunciado este lunes que presentarán una moción de censura conjunta contra el Ejecutivo.

Los dos partidos, primero y segundo del Parlamento, suman 219 escaños, catorce menos de los necesarios para tumbar al Ejecutivo dirigido por el conservador Ilie Bolojan, y que ha quedado en minoría tras la salida de los socialdemócratas por diferencias sobre cómo reducir el abultado déficit. La votación de la moción de censura está prevista para el 5 de mayo.

El Gobierno se formó hace sólo diez meses y ha aplicado duras medidas de recortes y ahorro para reducir el déficit.

Los dos partidos no aclararon si esta colaboración supone que están dispuestos a formar Gobierno en caso de que caiga la actual coalición, en la que están el conservador PNL de Bolojan, el liberal USR y el partido de la minoría húngara, el UDMR. "Todo camino comienza con un primer paso", se limitó a decir Marian Neacşu, hasta la semana pasada viceprimer ministro con el PSD.

Desde AUR, un partido ultranacionalista crítico con la Unión Europea y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, se ha indicado que el objetivo es provocar la convocatoria de elecciones anticipadas. "El 80% de los rumanos quiere que este Gobierno se vaya" aseguró el líder de la formación, George Simion, que calificó de "fallido" al actual Ejecutivo y recordó que el PNL de Bolojan aparece cuarto en los sondeos de intención de voto.

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El ultranacionalista AUR aparece en varias encuestas como favorita para ganar las elecciones, con más del 37% de los votos, el doble que en las elecciones de 2024, que fueron ganadas por los socialdemócratas.

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