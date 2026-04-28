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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania

Reclutas ucranianos que participan en una marcha breve e intensa durante su entrenamiento militar básico.

Reclutas ucranianos que participan en una marcha breve e intensa durante su entrenamiento militar básico. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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