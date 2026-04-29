Lima exige a Moscú información sobre soldados peruanos muertos en la guerra de Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha solicitado formalmente a la Federación Rusa información urgente sobre la ubicación y el estado de salud de numerosos connacionales que "decidieron prestar servicios en las Fuerzas Armadas" del país euroasiático. De acuerdo con Radio Programas de Perú (RPP) al menos ocho peruanos murieron y otros cinco se encuentran heridos en hospitales rusos. Habían partido al frente de guerra con Ucrania tras recibir falsas ofertas laborales de una red integrada por colombianos, mexicanos y tres reclutadores peruanos que les ofrecieron hasta 4.000 dólares mensuales. Percy Salinas, abogado de las familias afectadas, dijo que al aterrizar en Moscú esos hombres tomaron recién conciencia del timo. Les retiraron los pasaportes y enviaron a combatir. La red apuntó específicamente a exintegrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. "No podemos permitir que un peruano más muera. No sabemos en la línea de batalla cuántos han desaparecido". Se estima que al menos 100 personas han viajado engañadas.

Exteriores reaccionó públicamente una vez que el tema tomó llegó a los medios de comunicación. Las familias afectadas habían presentado una denuncia ante la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (DININCRE) de la Policía Nacional. Se entregaron vídeos, capturas de chats y otros materiales que identifican a los tres reclutadores peruanos. Solo entonces el Estado tomó cartas en el asunto y convocó al encargado de negocios de la Embajada rusa en Lima para tratar la situación. "Se ha alcanzado al funcionario ruso una lista con los connacionales que la cancillería tiene registrados para que las autoridades rusas nos brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud", señala el comunicado oficial.

El embajador peruano en Moscú ha recibido a su vez la orden de redoblar el esfuerzo para saber qué ha pasado con esas personas que fueron captadas a través de Instagram y otras plataformas digitales.

La cancillería constituyó un Grupo de Trabajo para dar seguimiento a cada caso. Está integrado por representantes del Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo.

El Gobierno ha decidido a su vez iniciar una campaña informativa para que la ciudadanía sepa cuáles son los peligros de prestar servicios en fuerzas armadas dentro de zonas de conflicto internacional.

Amenazas a las familias

Salinas reveló que a los ciudadanos captados por la red y luego convocados en lugares públicos, se les dijo en principio que iban a desempeñarse como agentes de seguridad o cocineros. "Cuando los citan, les hacen firmar una serie de papeles que están en ruso". El letrado aseguró que parte de los familiares denunciantes han comenzado a recibir amenazas telefónicas. Se preguntó cómo podía ser posible que un día después de presentarse ante la DININCRE esas madres pudieran ser intimidadas.

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De acuerdo con RPP, el abogado de las familias de las víctimas se ha contactado con el Comité Internacional de la Cruz Roja, para gestionar la repatriación de los cuerpos.