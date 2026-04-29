Guerra
Putin traslada a Trump su disposición a declarar una tregua en Ucrania por el Día de la Victoria
El motivo del alto al fuego es el 9 de mayo, el día en el que se conmemora la victoria de la Unión Soviética frente a Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial
EP
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha traslado este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, su disposición a declarar un alto el fuego en Ucrania con motivo de la victoria de la Unión Soviética frente a Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que cada año se conmemora el 9 de mayo.
"Vladimir Putin informó a su homólogo estadounidense de su disposición a declarar una tregua para las celebraciones del Día de la Victoria", ha señalado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, aludiendo a una conversación telefónica "cordial y franca" que ambos líderes han mantenido durante la jornada.
El mandatario ruso ha hecho estas declaraciones alegando que el jefe de la Casa Blanca ya "valoró positivamente" el alto el fuego declarado unilateralmente en abril por Moscú y aceptado posteriormente por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en esa ocasión por la Pascua ortodoxa.
Con todo, Putin ha asegurado a Trump "que los objetivos de la operación militar --denominación que Moscú otorga a la invasión de Ucrania-- se alcanzarán en cualquier caso". "Preferiríamos que esto fuera el resultado de un proceso de negociación, que requiere que Zelenski responda positivamente a las propuestas ya conocidas que se han presentado repetidamente, incluso por la parte estadounidense", ha agregado el asesor del Kremlin, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.
- Herido crítico un trabajador de 46 años al caer con un toro mecánico en Cáceres
- El menú del restaurante Tápara que conquista los paladares de Cáceres
- La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela
- Cáceres activa la reforma que cambiará por completo la avenida Virgen de la Montaña
- Nuevo evento gastronómico en el parque Padre Pacífico de Cáceres: el Festival Mundial de Foodtrucks
- Sensacional cerveza y pollo bien trabajado en la plaza alta de Cáceres
- “Mi mujer lucha contra dos cánceres y ahora la están ahogando con embargos”: el calvario de un matrimonio de Valencia de Alcántara por una presunta deuda que niegan haber cobrado
- Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias