Putin traslada a Trump su disposición a declarar una tregua en Ucrania por el Día de la Victoria

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha traslado este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, su disposición a declarar un alto el fuego en Ucrania con motivo de la victoria de la Unión Soviética frente a Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que cada año se conmemora el 9 de mayo.

"Vladimir Putin informó a su homólogo estadounidense de su disposición a declarar una tregua para las celebraciones del Día de la Victoria", ha señalado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, aludiendo a una conversación telefónica "cordial y franca" que ambos líderes han mantenido durante la jornada.

El mandatario ruso ha hecho estas declaraciones alegando que el jefe de la Casa Blanca ya "valoró positivamente" el alto el fuego declarado unilateralmente en abril por Moscú y aceptado posteriormente por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en esa ocasión por la Pascua ortodoxa.

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Con todo, Putin ha asegurado a Trump "que los objetivos de la operación militar --denominación que Moscú otorga a la invasión de Ucrania-- se alcanzarán en cualquier caso". "Preferiríamos que esto fuera el resultado de un proceso de negociación, que requiere que Zelenski responda positivamente a las propuestas ya conocidas que se han presentado repetidamente, incluso por la parte estadounidense", ha agregado el asesor del Kremlin, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.