Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Heridas 16 personas tras un "ataque masivo" de Rusia contra Odesa, en el sur de Ucrania

Al menos 16 personas han resultado heridas este jueves a causa de un "ataque masivo" lanzado por el Ejército de Rusia contra la ciudad de Odesa (sur), según han denunciado las autoridades de Ucrania, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha especificado en un mensaje en redes sociales que "el enemigo atacó zonas residenciales e instalaciones civiles en varias partes de la ciudad", con el distrito de Primorski como el más afectado por la andanada de ataques nocturnos.

"Un rascacielos y un edificio residencial de cinco plantas han sufrido daños aquí", ha manifestado, antes de apuntar que también hay daños materiales en "casas privadas y edificios residenciales en el centro de la ciudad", además de impactos en una guardería, un centro comercial, un hotel y un edificio administrativo.