Guerra en Irán
Trump dice que podría retirar sus tropas de España e Italia
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha barajado este jueves una posible retirada de las tropas estadounidenses destinadas en Italia y España debido a su negativa a ayudar a Washington en el marco de la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa junto a Israel el 28 de febrero. "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible, absolutamente horrible (...) Cuando los necesitábamos, no estaban. Tenemos que recordar eso", ha expresado el magnate en declaraciones a la prensa.
Trump ha aprovechado para cargar nuevamente contra los países europeos, recordando que Washington les ayudó con la invasión rusa sobre Ucrania. "Ucrania no tiene nada que ver con nosotros; estamos al otro lado del océano", ha dicho, agregando además que Alemania está "haciendo un trabajo terrible" porque, entre otras cuestiones, "tiene problemas de inmigración" y de "energía".
Tensión con Alemania
Estas declaraciones se producen después de que Trump sugiriera la posibilidad de disminuir el número de tropas destinadas en Alemania en represalia por los recientes comentarios realizados por el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la falta de estrategia por parte de Estados Unidos en el marco de la ofensiva contra Irán.
El magnate, que ha acusado este jueves a Merz de ser "totalmente inútil" en lo referente a los intentos por poner fin a la invasión rusa, ya amenazó con reducir el número de soldados estadounidenses en el país europeo durante su primer mandato, esto es, entre los años 2017 y 2021.
- María Guardiola eleva a 10 las consejerías de la Junta de Extremadura y Bautista también será vicepresidente
- Fallece un hombre en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz) tras un choque entre un coche y un camión
- El empresario Javier Cardenal inaugura Dehesa Craft Beer el 7 de mayo en la calle Amberes de Cáceres
- La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela
- Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
- Mi mujer lucha contra dos cánceres y ahora la están ahogando con embargos': el calvario de un matrimonio de Valencia de Alcántara por una presunta deuda que niegan haber cobrado
- El operario de paquetería sigue en la UCI de Cáceres tras grave caída en el trabajo
- Cáceres busca caseteros para completar las dos próximas ferias de San Fernando