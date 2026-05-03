Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La embajadora de EEUU en Ucrania

El Departamento de Estado de EEUU desmintió este jueves que su principal representante diplomática en Ucrania, Julie Davis, vaya a abandonar el cargo por sus diferencias con el presidente, Donald Trump, después de que un medio reportara esta semana que abandonará la misión en Kiev por los desacuerdos que mantiene con el mandatario. "Es falso sugerir que la embajadora Davis renuncia 'debido a diferencias con Donald Trump'", explicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, que argumentó que Davis abandonará su cargo como encargada de negocios en la embajada porque se retira.