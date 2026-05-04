Al menos dos muertos y ocho heridos tras un atropello en la ciudad alemana de Leipzig

Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas al ser arrolladas por un automóvil en una zona peatonal de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, según confirmó la policía a la radio local 'Radio Leipzig' y a la cadena de televisión NTV.

Según el alcalde de Leipzig, Burkhard Jung hay dos fallecidos. El autor del atropello ha sido detenido. Jung afirmó que ya no existe ninguna amenaza para la seguridad pública en Leipzig . Según el diario 'BILD', el conductor circulaba a gran velocidad por la calle Grimmaische Straße. Al menos ocho personas resultaron heridas.

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Aproximadamente diez ambulancias se encuentran en el lugar del accidente. Los comercios de la zona peatonal están cerrados. Se dice que el autor del atropello presentaba signos de inestabilidad mental al momento de su detención.