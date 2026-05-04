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Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo que viajaba desde Argentina con destino final Canarias

La OMS confirma un caso detectado en laboratorio y cinco sospechosos en el crucero 'MV Hondius', que se dirigía a Cabo Verde

El crucero MV Hondius a su llegada al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, este domingo

El crucero MV Hondius a su llegada al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, este domingo / AFP

Europa Press

Madrid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado este domingo de la muerte de tres personas tras contraer el hantavirus, una infección respiratoria, en el crucero de lujo 'MV Hondius', que partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias.

"La OMS está al tanto y está dando apoyo tras un incidente de salud pública en un buque de crucero en el océano Atlántico. Hasta la fecha se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos más", ha explicado la OMS en un comunicado.

De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica, ha indicado el organismo internacional.

Investigaciones en marcha

La OMS destaca que hay "investigaciones detalladas en marcha", así como nuevos análisis de laboratorio e investigaciones epidemiológicas. "Se está prestando atención médica a los pasajeros y la tripulación", ha añadido.

Asimismo se trabaja en la secuenciación del virus y recuerda que estas infecciones por hantavirus "están típicamente vinculadas a exposición ambiental" en forma de contacto con "orina o heces de roedores infectados".

Cómo se contagia el hantavirus

"Aunque es raro, el hantavirus puede contagiarse entre personas y puede provocar graves afecciones respiratorias que requieren de monitorización, apoyo y respuesta al paciente", ha explicado la OMS.

El organismo trabaja ya para coordinar a los países miembros afectados y a los responsables del barco para la evacuación médica de los dos pasajeros que han mostrado síntomas. También está realizando una evaluación del riesgo sanitario y apoyando al resto del pasaje.

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"Hemos informado a nuestros Puntos Focales Nacionales conforme a la Normativa Sanitaria Internacional y se emitirá un Aviso de Brote de Enfermedad", concluye el comunicado de la OMS.

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