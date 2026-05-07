CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El PP acusa al ministro Albares de desatender a dos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial
El diputado Carlos Floriano ha apoyado la defensa de los derechos del español Saif Abukeshek, detenido por Israel, pero ha criticado que no aplique el mismo interés y publicidad a las acciones diplomáticas para liberar a los españoles detenidos en Guinea, Javier Marañón y David Rodríguez
El Partido Popular ha acusado al Gobierno de utilizar políticamente la detención del ciudadano español Saif Abukeshek por Israel y ha criticado que el Ejecutivo no actúe con el mismo nivel de implicación en otros casos de españoles presos en el extranjero, como los dos que llevan 16 meses en una cárcel de Guinea Ecuatorial. Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta están desde enero de 2025 detenidos en la cárcel de Black Beach, considerada una de las peores prisiones del mundo. El Gobierno de Guinea Ecuatorial les acusa de deficiencias en el despliegue de la Televisión Digital Terrestre que llevaban a cabo.
El diputado popular Carlos Floriano ha asegurado que el PP defiende “sin excepción” la protección consular de todos los españoles, y eso incluye a Saif Abukeshek, español de origen palestino secuestrado por el ejército israelí en alta mar y llevado a Israel para ser juzgado por presunto terrorismo. Pero, acto seguido, Floriano ha criticado lo que considera una actuación “partidista, interesada y oportunista” del Gobierno. "Todos queremos que los españoles, sin excepción, tengan la protección de su país", ha dicho el diputado popular durante un pleno de urgencia convocado por grupos minoritarios como Sumar, Republicanos o Bildu para tratar el asalto israelí a la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza. "Pero lo que hoy debatimos también es la credibilidad de este Gobierno cuando decide actuar y cuando decide no hacerlo".
El dirigente popular ha comparado este caso con la situación de ciudadanos españoles detenidos en países como Guinea Ecuatorial, Venezuela o China, y ha reprochado al Ejecutivo que no haya mostrado la misma “urgencia” ni haya convocado comparecencias extraordinarias en esos casos. "Javier y David no son menos españoles", ha dicho Floriano.
Los españoles detenidos en Guinea Ecuatorial
Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta llevan detenidos en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 mientras llevaban a cabo un proyecto de la Televisión Digital Terrestre.
No hay fecha prevista de juicio para los dos españoles. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió este miércoles con los familiares de ambos, pero el ministerio de Exteriores no ha dado información alguna sobre su situación o lo tratado con las familias, más allá de una fotografía del encuentro.
"¿Que por qué vengo al Congreso?", se ha preguntado retóricamente el ministro de Exteriores José Manuel Albares en el turno de réplica a Floriano. "Porque me lo han pedido ustedes, la mesa del Parlamento. ¿Por qué no he venido a hablar de los españoles de Guinea Ecuatorial? Porque no me lo han pedido, si no lo habría hecho", ha dicho Albares, tras calificar de "hipócritas" a los populares por no condenar las acciones de Israel.
El ministro asegura que los dos españoles han recibido 23 visitas consulares durante este año y medio de detención, además de "cuatro conversaciones mías con el Ministro de Exteriores en cuatro ocasiones", ha añadido Albares
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