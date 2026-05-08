EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Maria Corina Machado califica de "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero

La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, calificó este jueves como "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero, quien durante meses fue calificado como desaparecido por su madre, Carmen Navas.

"A Víctor Hugo Quero Navas lo detuvo el régimen el 3 de enero de 2025. Lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron", dijo Machado en un mensaje en redes sociales.

La opositora recordó que "durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada" y, aseguró, que la "respuesta fue la burla y el silencio" y fue hasta hoy que informaron sobre su fallecimiento.