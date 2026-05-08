Reunión en Washington
Lula señala que Trump le dijo que "no piensa" invadir Cuba
El mandatario brasileño apunta que esta declaración de intenciones constituye una "gran señal"
EP
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, le ha trasladado durante el encuentro mantenido entre ambos este jueves en la Casa Blanca que "no piensa" invadir Cuba.
"Si la traducción fue correcta, él (Donald Trump) dijo que no piensa invadir Cuba”, manifestó el mandatario brasileño en una rueda de prensa desde la embajada de Brasil en Washington, tras la citada reunión, considerando que esas palabras constituyen "una gran señal" mientras que, defendió, La Habana "quiere dialogar".
Lula aseguró que el mandatario estadounidense dijo que el Gobierno isleño desea "dialogar" y "encontrar una solución para poner fin a un bloqueo" que, consideró, “nunca ha dejado a Cuba ser un país completo y libre, desde la victoria de la revolución (1959)”; se puso a disposición de Washington, si lo “necesita”, para abordar esta cuestión, poco después de lamentar que el país del Caribe sufre “el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad”.
- El colegio Diocesano de Cáceres denuncia y despide a una profesora de su guardería por presuntos malos tratos a menores de 3 años
- Fotogalería | Más de 150 invitados dan la bienvenida al nuevo local gastronómico con el sello de Javier Cardenal
- El farmacéutico de Cáceres al que quiere todo su barrio
- ¿Por qué son necesarias para Cáceres las autovías?: Solo la A-5 genera más de 5.000 puestos de trabajo
- Happy Lollipop cierra sus puertas en Cáceres después de tres años de actividad
- Estos son los conciertos de la Feria de Cáceres: una oferta musical 'gratuita y de calidad
- Cómo puedo participar en los cursos formativos remunerados del Ayuntamiento de Cáceres
- Primavera de 2027: la fecha que da la Junta de Extremadura para conectar Cáceres con Portugal por autovía