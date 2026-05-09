Albares dice que Israel liberará al activista español Saib SaifAbukeshek "en las próximas horas"
EFE
Madrid
- Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
- El alcalde de Cáceres, entre los cientos de invitados: así fue la gran fiesta de inauguración de Dehesa, el local de Javier Cardenal
- Fotogalería | Más de 150 invitados dan la bienvenida al nuevo local gastronómico con el sello de Javier Cardenal
- La fábrica china de cátodos se prepara para iniciar las obras en Mérida con 800 millones sobre la mesa
- Primavera de 2027: la fecha que da la Junta de Extremadura para conectar Cáceres con Portugal por autovía
- El Complejo Alonso de Monroy en la A-5 en Cáceres: un oasis logístico y gastronómico en Extremadura
- Más de 150 invitados darán la bienvenida al nuevo local gastronómico de la calle Amberes de Cáceres con el sello de Javier Cardenal
- El bar de Joselito de Cáceres que necesita camarero