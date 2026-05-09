DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

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Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua: "Ellos saben qué no hacer"

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Lucía Feijoo Viera

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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