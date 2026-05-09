DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

EEUU dice que los contactos entre Líbano e Israel buscan "romper con el enfoque" sobre grupos terroristas

El Gobierno de Estados Unidos ha indicado este viernes que las conversaciones "intensivas" entre delegaciones de Líbano e Israel que acogerá la semana que viene buscan "romper con el enfoque fallido" que, según ha indicado, ha favorecido la consolidación y enriquecimiento de grupos terroristas en territorio libanés, así como un "acuerdo integral de paz" entre los dos países. Estos encuentros, previstos para los próximos 14 y 15 de mayo, "pretenden romper de manera decisiva con el enfoque fallido de las últimas dos décadas, que permitió a los grupos terroristas afianzarse y enriquecerse, socavar la autoridad del Estado libanés y poner en peligro la frontera norte de Israel", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado en el que ha agregado que estas conversaciones, las terceras en el marco de este conflicto reactivado el pasado 2 de marzo, pretenden "avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad".