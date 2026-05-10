Brote vírico
Uno de los cinco franceses que viajaron en el MV Hondius presenta síntomas de hantavirus
Los cinco pasajeros han sido colocados "inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso" como medida de precaución sanitaria
EP
Uno de los cinco franceses repatriados este domingo desde España tras viajar en el crucero MV Hondius, identificado como un foco de infección por hantavirus, presenta síntomas compatibles con la enfermedad, informó el primer ministro francés, Sébastian Lecornu.
"Cinco de nuestros compatriotas presentes en el MV Hondius, foco de infección por hantavirus, han sido repatriados al territorio nacional. Uno de ellos presentó síntomas en el avión de repatriación", anunció Lecornu en un mensaje en sus redes sociales.
A su llegada al territorio francés en la tarde de hoy, los cinco pasajeros han sido colocados "inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso" como medida de precaución sanitaria, añadió el primer ministro francés.
Lecornu precisó que los cinco están recibiendo atención médica y serán sometidos a pruebas diagnósticas, así como a una evaluación sanitaria completa.
El jefe del Ejecutivo anunció además que firmará hoy mismo un decreto destinado a activar un dispositivo de aislamiento específico para los casos de contacto, con el objetivo de proteger a la población general.
Por su parte, la ministra de Salud tiene previsto dirigirse al país en las próximas horas para detallar la situación epidemiológica y las medidas adoptadas por el Gobierno.
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