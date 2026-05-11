DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Irán ahorca a un activista de 29 años acusado de actuar como espía de la CIA y el Mosad

Las autoridades de Irán han ejecutado a Erfan Shakourzadeh, activista de 29 años, a quien Teherán acusaba de actuar como espía al servicio de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y su homólogo israelí, el Mosad, según informaron medios iraníes.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, indicó que el joven fue ahorcado por "mantener extensas comunicaciones con el enemigo para vender información científica del país", en medio de las tensiones entre Teherán con Washington y el Estado hebreo.

El grupo de derechos humanos Irán Human Rights había alertado el domingo de la posible ejecución de Shakourzadeh, a quien describe como un estudiante de posgrado de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Irán.