Posible relación con el narcotráfico
Dos muertos y seis heridos en un tiroteo en la ciudad francesa de Niza
Las autoridades locales y la fiscalía francesa vinculan los hechos con el narcotráfico
Redacción
Dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, en la tarde de este lunes en un tiroteo en el barrio de Les Moulins de la ciudad francesa de Niza, según han informado las autoridades locales y la fiscalía, que vinculan los hechos con el narcotráfico. El fiscal de Niza, Damien Martinelli, ha confirmdo inicialmente la cifra de dos fallecidos y tres heridos, mientras que posteriormente la prefectura de Alpes Marítimos ha actualizado la cifra con seis heridos, entre ellos tres graves.
Los autores se dieron a la fuga y un amplio dispositivo policial fue desplegado en la zona donde tuvo lugar el tiroteo, que se produjo tras varios días de incidentes vinculados con el narcotráfico en distintos barrios de la ciudad mediterránea, que ya habían dejado al menos un herido. El tiroteo ocurrió en la plaza de Amaryllis, un punto muy concurrido del barrio de Les Moulins, donde detrás del perímetro de seguridad instalado por las fuerzas del orden se encuentran áreas de juegos infantiles, explicó el diario regional Nice Matin.
El alcalde de Niza, el derechista Éric Ciotti, presente en el lugar de los hechos junto al prefecto de Alpes Marítimos, Laurent Hottiaux, denunció una escalada de violencia. "Actualmente ya no luchamos en igualdad de condiciones contra los traficantes" de drogas, declaró Ciotti, quien calificó la situación como "una guerra declarada contra la República".
Una residente del barrio, madre de un estudiante de secundaria, relató a los medios locales que su hijo vio "a cuatro personas encapuchadas corriendo" cuando regresaba del colegio junto a un amigo. Las autoridades advirtieron además de importantes perturbaciones del tráfico en el oeste de Niza.
Los bomberos informaron en redes sociales que el sector de Les Moulins y sus alrededores permanecía "completamente bloqueado" debido al operativo desplegado. "El conjunto de los servicios policiales está movilizado para localizar a los autores, actualmente prófugos, y ponerlos cuanto antes a disposición de la justicia", declaró el prefecto (delegado del Gobierno) en la red social X.
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