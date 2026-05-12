Informe anual
Los desplazamientos internos por conflictos armados superaron a los climáticos en 2025
Más de 82,2 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse dentro de su propio país, según el informe del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC)
Irán y República Democrática del Congo lideraron la lista de países más afectados por la violencia
Más de 82,2 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse dentro de su propio país a causa de conflictos armados, violencia y desastres naturales, en su mayoría de carácter climático, en 2025. El informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) advierte de que, pese a que la cifra es ligeramente más baja que la del año anterior, la intensificación de los conflictos, como en Irán o en República Democrática del Congo, llevó a las personas vulnerables a desplazarse una vez tras otra, sin posibilidad de encontrar una solución duradera.
Los datos muestran una ligera mejora respecto a los de 2024, cuando se registró un máximo histórico de 83,4 millones de desplazados internos. Sin embargo, la cifra que sigue repuntando es la de desplazados por conflictos o violencia. En ese sentido, el IDMC reporta 32,3 millones de desplazamientos en 48 países diferentes, un 60% más que el año anterior, que recoge tanto nuevos movimientos como los de personas que han tenido que huir en repetidas ocasiones de su hogar. Es el caso, por ejemplo, de familias enteras que van de un campamento de desplazados a otro, cuando estos son atacados.
Los desplazamientos por desastres climáticos se redujeron significativamente, a 29,9 millones de movimientos nuevos o repetidos, en 140 países. Es la primera vez, desde que el observatorio comenzó a elaborar el informe en 1998, que los desplazamientos internos causados por conflicto superan a los que se deben a cuestiones medioambientales.
Irán y RD Congo, los más afectados por la violencia
En 2025, los nuevos conflictos emergentes, así como los que se intensificaron, obligaron a millones de personas a desplazarse repetidamente dentro de sus propios países, especialmente en el África subsahariana y Oriente Próximo. Del total, un tercio de los desplazamientos se produjeron en Irán, todos ellos vinculados a movimientos temporales desde Teherán a raíz de las órdenes de evacuación y de los ataques de Israel y Estados Unidos en junio.
La República Democrática del Congo es el otro país donde se produjeron más desplazamientos internos. La violencia entre el grupo armado del M23 y el Ejército regular del país, forzó 10 millones de movimientos, incluidos el retorno forzado de poblaciones enteras después de que el M23 atacara campos de desplazados.
Los conflictos armados internacionales representaron el 46% del total de los desplazamientos registrados. Tras la invasión rusa de Ucrania y el conflicto de Israel con Palestina y el Líbano, el número de países que registraron desplazamientos vinculados a conflictos internacionales pasó de seis en 2024 a 13 el año pasado.
Las tormentas, el fenómeno que más desplazamientos provoca
Por otro lado, los desplazamientos provocados por desastres naturales disminuyeron en la mayoría de las regiones tras un excepcional aumento registrado en 2024. La excepción fue Asia Oriental y el Pacífico, donde se alcanzó un nuevo récord de movimientos.
En total, uno de cada tres desplazamientos provocados por desastres en todo el mundo se produjo durante el mes de noviembre y más de la mitad fue debido a tormentas. El país más afectado fue Filipinas, que concentra el 36% de los desplazamientos globales relacionados con desastres.
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