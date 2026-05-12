Una masiva protesta universitaria desafía a Milei en las calles en su momento de mayor debilidad política

La calle se presenta otra vez como un desafío para el presidente argentino Javier Milei. La cuarta Marcha Federal Universitaria se realizará en la ciudad de Buenos Aires frente al Congreso y en las principales provincias argentinas, otra vez para reclamar por el financiamiento de las casas de altos estudios y la recomposición salarial de sus docentes que, desde la asunción del ultraderechista, en diciembre de 2023, perdieron el 35% de su poder adquisitivo. Se esperan movilizaciones masivas en un momento en que el Gobierno se encuentra prácticamente paralizado por el efecto del escándalo relacionado con las revelaciones judiciales del llamativo patrimonio del jefe de ministros, Manuel Adorni, acumulado desde que entró en la función pública. El llamado 'Adornigate' impacta con fuerza en la opinión pública. Una reciente encuesta de la consultora Management & Fit da cuenta de que un 54,3% de los consultados rechaza a la actual gestión. La imagen de Milei ha caído al 37,2%, casi diez puntos menos que en febrero.

El conflicto universitario relegó a un segundo plano la noticia sobre una auditoría en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que administraba Diego Spagnuolo, el ex bogado personal de Milei. La investigación encontró sobreprecios de hasta 4000% en la compra de ortopedias, implantes y sillas de ruedas. Spagnuolo es investigado por la justicia debido a las denuncias de sobornos en la compra de medicamentos. El engranaje se ramificaba hasta la secretaría general de la Presidencia que maneja Karina Milei.

La protesta apunta al corazón del programa de ajuste conocido como la 'motosierra'. Las universidades reclaman al Ejecutivo que aplique la Ley de Financiamiento Universitario, según la cual el presupuesto del sector y los salarios de profesores y empleados deben actualizarse de acuerdo con la inflación que, en los últimos 12 meses, supera al 32%. Esa norma fue sancionada por el Congreso y vetada por el presidente. Las dos Cámaras del Congreso rechazaron ese veto por mayoría amplia. Sin embargo, Milei se niega a acatar lo dictado por la legislatura hace 200 días.

La movilización es impulsada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y respaldada por rectores de las otras universidades nacionales, así como los sindicatos docentes y sectores vinculados al ámbito científico y tecnológico."Esto trasciende lo económico. Se pretende destruir el Estado argentino en su parte fundacional, que es afectar la educación y la ciencia. Es hipotecar el futuro", dijo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

Las universidades denunciaron que el presupuesto actual que administran representa apenas el 40% del valor que tenían en enero de 2023. Esa poda afecta actividades académicas, tareas de investigación, programas de extensión, becas estudiantiles e infraestructura. "La universidad pública es un derecho. Es igualdad y es futuro", señala la convocatoria.

Respuesta del Gobierno

Las autoridades han oscilado entre la indiferencia y el desafío en la víspera. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron a la manifestación de "completamente política". De acuerdo con Álvarez, el reclamo ha dejado de ser sectorial desde el momento que los rectores de las universidades se tomaron una fotografía con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien, en nombre del peronismo, aspira a pelear por la presidencia en las elecciones de 2027.

"La única ley que nosotros vamos a cumplir es la ley de Presupuesto", remarcó el funcionario, justo cuando se informó de que el Gobierno contempla nuevos recortes al dinero que recibe el sector educativo. La 'motosierra' se aplicará en el llamado Fondo de Compensación Salarial Docente, "Infraestructura escolar y equipamiento", "Políticas Socioeducativa", que afecta especialmente a las becas, el "Plan Nacional de Alfabetización" y las obras que se realizan en las casas de altos estudios de todo el país.

La primera movilización en defensa de la educación pública tuvo lugar el 23 de abril de 2024. Cerca de un millón de argentinos se expresaron en la ciudad de Buenos Aires y las provincias. "Muchos interpretaron que esa multitud no solo salió a manifestar su disconformidad por los recortes en Educación, sino también para ratificar la idea de la universidad pública como ese puente fantástico que transforma al hijo de cualquier vecino en un profesional. El concepto está imbricado en la propia identidad nacional, en la idea de ascenso social", señaló el diario 'La Nación'.

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Movimiento obrero

Pero no solo los universitarios ganarán el espacio público. La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió sumarse a la jornada. El movimiento obrero tiene su propia disputa con Milei, quien por ahora lleva las de ganar: la justicia acaba de ratificar la vigencia de una reforma laboral que para el sindicalismo supone un retroceso de 70 años en el ejercicio de los derechos de los asalariados. La CGT llamó a movilizarse "por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional". Defender la ciencia nacional "es proteger el trabajo, la producción y el porvenir de millones de argentinos y argentinas". Un país sin educación pública, agujo, "es un país sin desarrollo, sin soberanía y mucho menos un futuro".