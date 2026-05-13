Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero y la sospecha de un brote de norovirus

Nueva alerta vírica en Francia. Unas 1.700 personas permanecen confinadas este miércoles a bordo de un crucero en Burdeos (suroeste de Francia) tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis, según informó el prefecto de Gironda, en colaboración con la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania (ARS).

Las autoridades sospechan de un brote de gastroenteritis, después de que "hasta cincuenta pasajeros de nacionalidad británica e irlandesa presentasen síntomas compatibles con una infección digestiva aguda". "Estos pasajeros fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes", tal y como detallaron las autoridades locales a través de un comunicado.

El crucero llegó a Burdeos procedente de las islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (oeste de Francia) y pretendía llegar el próximo 16 de mayo a las costas gallegas haciendo escala en Ferrol, Gijón y Bilbao. Sin embargo, la muerte de un británico de 90 años el pasado lunes 11 de mayo obligó a interrumpir el viaje y a confinar a todos los pasajeros, incluyendo a los más de 500 miembros de la tripulación, mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio.

"Un equipo médico, supervisado por el servicio de coordinación médica marítima y bajo la autoridad del prefecto marítimo, ha sido enviado a bordo para evaluar la situación sanitaria. El departamento de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Burdeos está tomando muestras", informaron. Estos análisis permitirán identificar con precisión el patógeno implicado, evaluar los riesgos de transmisión e implementar las medidas adecuadas.

Posible intoxicación alimentaria

Las autoridades investigan el origen de la intoxicación, y todo apunta a que podría ser alimentaria. Además se están realizando análisis complementarios ante la sospecha de norovirus, a pesar de que en los iniciales lo habían descartado.

Ante el temor de un nuevo brote por hantavirus, las autoridades sanitarias francesas han rechazado cualquier vínculo que habría causado la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius, que viajaba de Ushuaia, en Argentina, a Cabo Verde. "No hay motivos para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius", insistieron.

En sus redes sociales, la compañía Ambassador Cruise Line declaró que el número de casos había aumentado "tras el embarque de pasajeros en Liverpool" el 9 de mayo, y añadió que "se implementaron de inmediato protocolos mejorados de higiene y prevención" en el barco, incluyendo "medidas reforzadas de limpieza y desinfección en las áreas públicas y el uso de desinfectantes para manos".

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¿Qué es el norovirus?

El norovirus es un virus extremadamente contagioso que causa gastroenteritis aguda. Entre los síntomas destacan los vómitos intensos, diarrea acuosa, náuseas y dolor abdominal, y estos aparecen entre 12 y 48 horas después del contagio. En algunos casos también puede provocar fiebre moderada, cefalea y dolores musculares. La duración de la infección suele ser de entre uno y tres días. En espacios cerrados, el norovirus se propaga con gran rapidez por contacto o por alimentos contaminados.