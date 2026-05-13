Gesto improvisado
"¡Voy a restablecer el orden!": Macron interrumpe un acto durante la Cumbre África-Francia para reprender al público
El presidente francés protagoniza un nuevo momento viral tras tomar un micrófono para exigir silencio a los asistentes
Emmanuel Macron se ha convertido en los últimos meses en un personaje viral en las redes; desde su célebre "for sure" hasta su comentado estilo con gafas de aviador. Esta vez, durante su viaje a Nairobi, no ha querido dejar escapar la oportunidad de volver a tener un momento trending topic.
En un acto durante la Cumbre África-Francia, el presidente francés interrumpió a uno de los presentadores, invadiendo el escenario y arrebatándole el micrófono para exigir silencio al público. "Lo siento. Es imposible hablar de cultura, de tener a gente aquí arriba del escenario súper inspiradora con todo este ruido", criticó el mandatario, mientras la gente le aplaudía. "Esto es una total falta de respeto", siguió.
"Sugiero que si quieren tener otras conversaciones, tenéis salas ahí fuera. Si queréis estar aquí, es para escuchar a esta gente", sentenció antes de devolver el micrófono a los presentadores, quienes le agradecieron el gesto.
La cumbre África Forward, también denominada África-Francia, reúne estos días en la capital keniana a alrededor de 30 jefes de Estado y de Gobierno y más de 1.500 líderes empresariales. Durante este encuentro, el presidente galo promovió un nuevo modelo francés de asociación con las naciones africanas, con el fin de recuperar terreno tras su pérdida de influencia en antiguas colonias de África Occidental.
El evento ya ha dado sus primeros frutos. Por invitación de Macron, el presidente keniano, William Ruto, asistirá el próximo mes a la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia y, según afirmó, espera aprovechar la cumbre de Nairobi para generar impulso en torno a propuestas que pueda llevar a esa cita.
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