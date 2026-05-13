Trump publica en 'Truth Social' un mapa de Venezuela como el estado número 51

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es experto en mantener vivas sus provocaciones. Especialmente a través de sus redes sociales. Si el lunes el republicano dijo en Fox News estar "considerando seriamente" convertir Venezuela en el estado número 51, ahora ha recuperado esta propuesta a través de una publicación en su plataforma Truth Social en la que muestra un mapa del país latinoamericano con la bandera estadounidense y la leyenda "51º State".

La provocadora publicación, difundida mientras el mandatario se dirigía a China para un encuentro de alto nivel con el dirigente de China, Xi Jinping, llega horas después de que la "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseverara que "jamás estaría previsto" que Venezuela se convierta en el "estado 51".

Pero el mensaje no es una ocurrencia aislada. Ya tiene varios precedentes incluso antes de la entrevista en Fox News con el periodista, John Roberts, donde el presidente aseguró que "Venezuela ama a Trump". Ya en marzo, tras la victoria de Venezuela sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el mandatario republicano hizo comentarios similares e ironizó en esta misma plataforma con que al país latinoamericano “le están pasando cosas buenas”. "Me pregunto de qué se trata esta magia. ¿Estado 51?".

Incluso, Trump ha bromeado en ocasiones anteriores con presentarse a unas futuras elecciones en Venezuela y ha asegurado que tendría un respaldo histórico en el país.

Pero como viene siendo habitual con las ocurrencias del republicano, estás no evolucionan más allá de unas pocas publicaciones en redes sociales. Y este caso no parece ser una excepción. Más allá de las aspiraciones de Trump, no ha existido ninguna propuesta formal para que Venezuela se integre en EEUU. Algo que tampoco podría darse por simples deseos del presidente, sino que necesitaría del apoyo del Congreso de EEUU y debería cumplir múltiples requisitos legales e internacionales.

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Sin embargo, y aunque las intervenciones de Trump deben mirarse con excentricidad, la idea de anexionar Venezuela no ha sentado bien en el país. Desde la Haya, la propia Delcy Rodríguez defendió fervientemente la soberanía del país latinoamericano, reivindicó la historia independentista venezolana y aseguró que el país seguirá defendiendo "la integridad, la soberanía y la independencia". "Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia (...) Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre", sentenció.