Irán intercepta un barco cerca de Emiratos, al que acusa de ser "un país agresivo"

Irán ha interceptado el jueves un carguero que estaba parado al norte del puerto de Fujairah, la región petrolífera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el golfo de Omán. Fujairah ya fue atacada e incendiada por Irán durante las tensiones en Ormuz en la semana pasada, cuando EEUU buscó forzar la apertura del estrecho, bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. El intento de apertura de la vía levantó enormemente las tensiones en la región, y Washington, Emiratos y el país persa intercambiaron varios días de fuego cruzado, a pesar del alto el fuego vigente.

El carguero interceptado ha sido remolcado a las costas de Irán, según ha confirmado el Centro de Operaciones Marítimas del Reino Unido. Esta toma del barco llega en un momento de enormes tensiones entre Teherán y Abu Dabi, sobre todo tras la publicación esta semana de que tanto Emiratos como Arabia Saudí participaron -aunque en secreto- en la campaña de bombardeos de Israel y EEUU contra Irán.

"Debo decir que EAU estuvo directamente involucrada en el acto de agresión contra mi país. Permitieron que su territorio fuese utilizado para disparar artillería y misiles en nuestra contra", ha dicho el jueves el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi. "Vuestra alianza con Israel no os protege. Este país agresivo debería reconsiderar su política frente a Irán", ha continuado el ministro persa. El miércoles, Israel confirmó que durante la guerra el primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, realizó una visita en persona y secreta a Emiratos, donde se reunió con el presidente emiratí y emir de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.

A pesar de que la oficina de Netanyahu confirmó el miércoles el viaje, Emiratos la niega. "Rechazamos la noticia que está circulando de una supuesta visita del primer ministro israelí o de una delegación militar israelí", ha dicho este jueves por la madrugada el Ministerio de Exteriores de EAU.

Ojos en Pekín

Mientras tanto, las negociaciones mediadas por Pakistán entre EEUU e Irán han llegado a un punto muerto desde el pasado fin de semana, cuando Irán mandó una propuesta de máximos a Washington, que fue catalogada como "basura" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump, de visita oficial a China este jueves y viernes, está cada vez más cerca de volver a la campaña de bombardeos contra Teherán ante el hasta ahora fracaso de las negociaciones, según la prensa estadounidense.

"Los dos países estamos de acuerdo en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para que la energía mundial fluya. El presidente [chino], Xi Jinping ha dejado claro que China se opone a una militarización del estrecho, así como el cobro de peajes. Ambos países coincidimos en que Irán nunca debe poseer la bomba nuclear", ha dicho este jueves la Casa Blanca en un comunicado publicado tras un encuentro entre Xi y Trump. China, el mayor comprador de petróleo iraní, es uno de los grandes aliados internacionales de la República Islámica.

En su última propuesta a Washington, Irán reclamó el control de Ormuz como condición para acabar con la guerra. Teherán además reclamaba el levantamiento de todas las sanciones internacionales y el pago reparaciones de guerra. Todo, puntos inaceptables para EEUU.

El gran escollo en las negociaciones, sin embargo, es otro: el programa nuclear iraní y el futuro de los 440 kg de uranio altamente enriquecido bajo posesión de la República Islámica. Este uranio, durante 2025, llegó a ser purificado a niveles superiores al 60%, muy cerca del 90% necesario para desarrollar la bomba atómica; y muy lejanos al 3% requeridos para la energía nuclear de uso civil.

Noticias relacionadas

Hasta la fecha —públicamente—, Irán rechaza por entero tanto entregar este uranio, catalogado por Teherán como "patrimonio nacional", como cerrar su programa de enriquecimiento, "un derecho soberano" de Irán.