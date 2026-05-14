El supuesto bofetón de Brigitte a Macron pudo deberse a unos mensajes "platónicos" del presidente francés con una actriz

La famosa escena de Brigitte Macron apartando con un manotazo el rostro de Emmanuel Macron al abrirse la puerta del avión presidencial en Vietnam vuelve ahora al primer plano mediático. Casi un año después de aquel vídeo viral, un nuevo libro asegura que el incómodo momento no habría sido una simple broma de pareja, como sostuvo entonces el presidente francés, sino la consecuencia de una tensión privada relacionada a causa de unos mensajes enviados por el mandatario a una conocida actriz.

La versión aparece en 'Un couple (presque) parfait' ('Una pareja (casi) perfecta'), el libro del periodista de 'Paris Match' Florian Tardif, que indaga en la historia personal y política del matrimonio Macron. Según el autor, la primera dama francesa habría descubierto un intercambio de mensajes entre Emmanuel Macron y Golshifteh Farahani, actriz franco-iraní conocida por películas como 'Paterson', 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' o 'Tyler Rake'.

Relación "platónica"

Tardif sostiene que no se trataría de una relación física, sino de un vínculo de carácter platónico. En declaraciones en RTL recogidas por varios medios, el periodista afirma que Macron habría mantenido con la intérprete unos mensajes que, en su opinión, "iban bastante lejos". Uno de ellos, siempre según esta versión, habría incluido una frase tan sencilla como delicada en el contexto matrimonial: "Te encuentro muy bonita".

El entorno de Brigitte Macron, sin embargo, ha negado tajantemente esta interpretación. Según la versión trasladada a medios franceses, la primera dama "nunca mira el teléfono de su marido", una aclaración que, según ese mismo entorno, también habría sido comunicada al autor del libro. La actriz Golshifteh Farahani también ha rechazado en el pasado los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el presidente francés.

El episodio que ahora se reinterpreta tuvo lugar en mayo de 2025, cuando Emmanuel y Brigitte Macron aterrizaron en Vietnam en el marco de una visita oficial. Al abrirse la puerta del avión, las cámaras captaron cómo la primera dama colocaba las manos sobre el rostro del presidente en un gesto brusco que rápidamente fue descrito en redes como una 'bofetada'. Macron, sorprendido durante apenas unos segundos, recompuso la sonrisa antes de descender las escalerillas junto a su esposa.

Pobres explicaciones

El Elíseo intentó entonces rebajar la importancia de la escena. El propio presidente francés aseguró que él y Brigitte estaban simplemente bromeando y habló de un momento de distensión tras un largo viaje. La explicación, sin embargo, no logró apagar del todo las especulaciones sobre el estado de la pareja presidencial.

Ahora, el libro de Tardif añade un nuevo elemento a una historia que combina poder, intimidad y exposición pública. Según el periodista, lo que habría herido a Brigitte no sería tanto el contenido concreto de los mensajes como lo que estos podían sugerir: la posibilidad de que existiera una complicidad fuera del matrimonio. Una lectura que el entorno de la primera dama rechaza y que convierte de nuevo al matrimonio Macron en protagonista involuntario de la crónica social internacional.

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La diferencia de edad entre ambos, su historia de amor nacida cuando él era alumno y ella profesora de teatro, y la enorme visibilidad de su vida pública han hecho de Emmanuel y Brigitte Macron una de las parejas políticas más observadas de Europa.