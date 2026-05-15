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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Un ataque ruso ha dejado al menos una persona muerta y 16 heridas en Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Sube a 24 el número de muertos en el ataque ruso contra Kiev de ayer
Veinticuatro personas han muerto ya como consecuencia del ataque masivo ruso de este jueves con misiles y drones contra Kiev, según el último balance publicado por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Todos los muertos han perdido la vida por el impacto de un misil en una zona residencial del barrio de Dárnitsia de la capital ucraniana. Otras 47 personas resultaron heridas en ese mismo impacto, según el balance citado. El personal de emergencias ucraniano ha examinado hasta ahora con perros rastreadores 2.800 metros cuadrados de superficie y ha retirado de la zona más de tres mil metros cúbicos de escombros.
Macron afirma que el ataque "masivo" de drones y misiles contra Ucrania ilustra la debilidad rusa
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que el ataque "masivo" de drones y misiles que ha sufrido Ucrania en realidad lo que ilustra es la "debilidad" de Rusia y su incapacidad para terminar esta guerra en el terreno militar. En un mensaje en su cuenta de X, Macron denunció que con ese ataque, "el más importante de los cuatro últimos años", Rusia agrava la situación y muestra "la hipocresía con la que ha negociado la frágil tregua de los últimos días"."Al bombardear a los civiles -destacó-, Rusia muestra menos su fuerza que su debilidad: le faltan soluciones en el terreno militar y no sabe cómo terminar su guerra de agresión". El presidente francés mostró su solidaridad con Ucrania y con su pueblo y aseguró que "seguirá movilizándose para obtener un cese de las hostilidades y conseguir una paz justa y duradera para Ucrania, que garantice su seguridad y la de Europa".
Sube a cinco la cifra de muertos y a 44 la de heridos en el ataque ruso masivo contra Kiev
El número de víctimas mortales en el ataque ruso masivo contra Kiev ha aumentado a al menos cinco y el de los heridos a unos 44, según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el alcalde de la capital, Vitali Klitschkó. "Hasta este momento, ya se ha informado de la muerte de cinco personas en Kiev como resultado del ataque ruso de anoche", escribió Zelenski en sus redes sociales. Además, más de 40 personas han resultado heridas en la capital, y otras siete en la región de Kiev, indicó. Este nuevo ataque ruso combinado, que se produjo después de que durante el pasado día Rusia ya lanzara casi 800 drones contra Ucrania, se produjo con unos 56 misiles y 675 drones, según la Fuerza Aérea. Las defensas antiaéreas lograron derribar 41 misiles, incluidos 12 misiles balísticos, y 652 drones de distintos tipos, pero se registraron impactos de 15 misiles y 23 vehículos aéreos no tripulados en 24 ubicaciones, así como caídas de fragmentos de drones derribados en 18.
Putin destituye a los gobernadores de Bélgorod y Briansk, regiones rusas fronterizas con Ucrania
Los gobernadores de Belgorod y Briansk, Viacheslav Gladkov y Alexander Bogomaz, han sido destituidos por Putin aunque les han instado a decir que se trata de renuncias su voluntarias. Ambas regiones rusas, que limitan con Ucrania, son blanco frecuente de ataques por parte de las fuerzas ucranianas.Según los decretos publicados en la página web del Kremlin, ambos han presentado su dimisión de forma voluntaria. Gladkov, en el cargo desde noviembre de 2020, será sustituido por Alexander Shuvaev como gobernador interino de Belgorod, mientras que Yegor Kovalchuk ocupará el puesto de Bogomaz, que lideraba Briansk desde 2014.
Un tribunal anticorrupción de Ucrania ordena el arresto del exjefe de la oficina presidencial de Zelenski
Un tribunal anticorrupción de Ucrania ha ordenado este jueves el arresto de Andri Yermak, quien fuera jefe de la oficina presidencial y 'mano derecha' del presidente, Volodímir Zelenski, por cargos de blanqueo de dinero, en un nuevo caso que sacude a la cúpula ucraniana en medio de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022. El juez Viktor Nogachevski, del Tribunal Supremo Anticorrupción, ha impuesto una fianza de 140 millones de grivnas (cerca de 2,72 millones de euros) de cara a una posible liberación de Yermak, que ha negado las acusaciones, de cara a la celebración del juicio contra él, con un periodo inicial de detención de 60 días mientras continúan las investigaciones.
Rusia asegura haber derribado 36 drones ucranianos, casi ocho veces menos que la víspera
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 36 drones ucranianos de largo alcance, casi ocho veces menos que durante la noche anterior, cuando repelieron el ataque de 286 artefactos aéreos, según informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 36 drones ucranianos de ala fija", informó el mando castrense ruso en MAX. Según Defensa, los artefactos fueron derribados sobre doce regiones rusas, incluyendo la región de Moscú y la anexionada península ucraniana de Crimea.
Un muerto y 16 heridos en un ataque ruso nocturno a Kiev
Un ataque ruso a Kiev dejó como saldo al menos una persona muerta y 16 heridas, según informó el jefe de Administración Militar de la capital ucraniana, Timur Tkancheno a través de Telegram. "Hasta el momento 16 personas han resultado heridas y lamentablemente una persona murió", dijo. Un edificio de apartamentos quedó completamente destruido con el ataque para el que se utilizaron misiles balísticos y se teme que haya personas atrapadas bajo los escombros.
Rusia incluye al exministro de Defensa británico Ben Wallace en su lista de personas buscadas
Las autoridades rusas han añadido a su lista de personas buscadas al que fuera ministro de Defensa de Reino Unido entre 2019 y 2023, Ben Wallace, alegando supuestos cargos penales que, hasta el momento, no ha precisado. Concretamente, la base de datos de personas buscadas del Ministerio del Interior ruso señala a Wallace como "buscado por un cargo penal", según ha precisado la agencia rusa TASS que, citando a una fuente de las fuerzas del orden, ha apuntado a que al exministro podría haberle sido abierta una causa en su contra por cargos de terrorismo. En esa línea, la referida agencia ha señalado que en septiembre de 2025 Wallace pidió lanzar ataques contra Crimea para hacerla "inhabitable", algo que fue calificado por el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, de declaraciones "estúpidas".
Expertos de la Armada descartan que fuera un torpedo lo que hundió al carguero ruso cerca de Cartagena
En la Armada española han recibido con total escepticismo las informaciones que han trascendido este miércoles que especulan con ataque con un torpedo como causa del hundimiento del carguero ruso Ursa Major en aguas próximas a la costa murciana el 23 de diciembre de 2024. (Seguir leyendo)
Rutte urge a los aliados europeos a acelerar la transición tecnológica de la OTAN frente a Rusia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este miércoles en Bucarest a los aliados europeos a acelerar la transición hacia la llamada 'OTAN 3.0', una nueva etapa estratégica que exige elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB y transformar la industria militar de drones.
En el marco de una reunión con los líderes del flanco oriental y nórdico de la OTAN, el denominado grupo 'B9', Rutte subrayó que la seguridad transatlántica ante la amenaza rusa requiere que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa convencional.
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