Italia carga contra España en la UE por presentar a Planas para dirigir la FAO

Nueva bronca de Italia con España. El Gobierno de Giorgia Meloni se ha quejado ante la presidencia de turno de la Unión Europea por la decisión del Ejecutivo español de presentar un candidato propio al puesto de director general de la FAO, la agencia de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, según informa este viernes el diario milanés Il Corriere della Sera. Las razones; en 80 años de la FAO nunca ha habido un jefe de la FAO de nacionalidad italiana, España ya ocupa la presidencia de otra agencia de la ONU en Roma y además, su candidato es ideológicamente cercano al Gobierno de Pedro Sánchez.

Más en detalle, Roma quiere ese puesto para Maurizio Martina, exministro de Agricultura italiano y exdirectivo del Partido Democrático (PD), es decir, de izquierdas, y quien se lo estaría impidiendo sería precisamente el Gobierno socialista de Sánchez. Este último, de hecho, ya meses atrás ha propuesto a su propio candidato como nuevo jefe de la FAO: el actual ministro de Agricultura, Luis Planas.

Todo ello, asegura Italia, cuando además España ya ocupa la presidencia del IFAD, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con el economista madrileño Álvaro Lario, recién presentado a la reelección, y aspira también a influir en la dirección del Programa Mundial de Alimentos. Demasiado, dice Roma: Madrid quiere quedarse con todo.

Carta a la UE

Por ello, el ministro de Agricultura Francesco Lollobrigida, de Fratelli d'Italia —el partido de Meloni—, ha enviado una carta encendida a su homóloga chipriota, que ocupa la presidencia rotatoria de la UE, advirtiendo de que así no se puede seguir. España, escribe, no puede ejercer una "hegemonía alimentaria" acaparando todos los nombramientos que pesan en nombre de Europa. "Es una situación increíble que nos deja perplejos", ha respondido Lollobrigida preguntado por Il Corriere.

Lo más llamativo del asunto es quién es Martina. Que no es una figura cercana a Meloni, sino un exdirigente de centroizquierda, exsecretario del PD entre Matteo Renzi y Luca Zingaretti y actualmente vicedirector de la FAO desde 2021. Aún así, Meloni lo apoya con entusiasmo y eso se debe a que la decisión es fruto de una negociación con la actual jefa del PD, Elly Schlein, en un raro momento de entendimiento entre polos opuestos.

De hecho, el Gobierno de Meloni lo presenta como una apuesta por el mérito y por el sistema Italia por encima de las diferencias políticas, y tanto el Palacio Chigi como la Farnesina (ministerio de Exteriores) ya están haciendo campaña activa. Más aún, el tema se trató incluso el viernes pasado en Villa Madama, durante el encuentro bilateral entre el ministro de Exteriores Antonio Tajani y el secretario de Estado americano Marco Rubio.

Lío para el PD

El problema es que España ha venido a fastidiar el plan. El Gobierno de Sánchez ha lanzado la candidatura de Planas y la competencia entre dos países del sur de Europa ahora divide el voto progresista europeo. De hecho, Il Corriere cuenta que hace un mes, en Barcelona, la propia Schlein explicó a Sánchez en privado que había un problema: "Pedro, no se puede", le habría dicho. Al parecer no sirvió de mucho.

El lío es mayúsculo también para el PD. Sus eurodiputados, Dario Nardella y Nicola Zingaretti, recorren capitales buscando apoyos para Martina, pero se encuentran con que el principal obstáculo viene precisamente del Partido Socialista Obrero Español, el gran aliado, y el espejo en el que Schlein y los suyos se miran cuando sueñan con ganar las elecciones el año que viene en Italia. "Para nosotros ha sido un rayo en cielo sereno", ha admitido Nardella.

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La votación será en julio de 2026 en Roma. Participan 194 países, un país un voto. Además de Martina y Planas, está en liza el irlandés Phil Hogan, excomisario europeo. Italia asegura que de su lado están los países africanos, mientras que España tendría el apoyo de América Latina.