La OTAN y Polonia restan importancia al recorte de soldados de Estados Unidos en el país

Las decisiones de Estados Unidos sobre el despliegue de sus soldados en Europa son "medidas logísticas" que no mermarán las "capacidades defensivas" de Polonia, afirmó su primer ministro, Donald Tusk, tras conocerse que el Pentágono ha cancelado el envío de 4.000 soldados adicionales a territorio polaco. La "lealtad" de Polonia hacia la OTAN está "fuera de toda duda", añadió el líder polaco. "Estamos en contacto con el general (Alexus) Grynkevich para cualquier movimiento de soldados estadounidenses", aseguró, en alusión al jefe del Comando Europeo de EEUU (USEUCOM).

Tusk hizo estas declaraciones durante una visita a la guardia fronteriza polaca, donde presumió de que Polonia tiene la frontera más segura del flanco este de la OTAN. "Las entradas ilegales desde Bielorrusia cayeron este 2026 a cero", aseguró. Sobre su visita pesaba el impacto de las informaciones sobre la cancelación del despliegue de una brigada blindada con 4.000 soldados adicionales para Polonia. "He recibido garantías de que no afectará a nuestras capacidades disuasorias ni a nuestra seguridad", aseguró, tras insistir en que Polonia es el aliado "más estable y eficaz" de la OTAN.

Esta decisión se suma a la retirada de Rumanía anunciada el pasado mes de octubre y el repliegue de 5.000 soldados de Alemania, anunciado el pasado 1 de mayo. Una decisión que, aunque esperada, llegó apenas unos días después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, dijera que Estados Unidos estaba siendo "humillado" en Irán. "Sabemos que Estados Unidos está trabajando para ajustar su postura en Europa", han explicado fuentes de la OTAN a EL PERIÓDICO.

Estas mismas fuentes han defendido que esta decisión "no afecta" a la capacidad de disuasión de la alianza. "Ya estamos viendo una creciente presencia de Canadá y Alemania en el flanco oriental, lo que contribuye a fortalecer la OTAN en general", han explicado. Las relaciones entre los aliados y Washington no han sido fáciles desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Pero la negativa de los países miembros de la OTAN a involucrarse en la guerra con Irán ha llevado la tensión a nuevas cotas. En este contexto, los europeos buscan formas de hacer efectivo su propio modelo de defensa colectiva.

Jarro de agua fría para Varsovia

Las informaciones sobre la decisión del Pentágono saltaron la madrugada pasada y ya a primera hora hubo reacciones de Varsovia tratando de minimizar sus efectos. El portavoz de Tusk, Adam Szlapka, recordó desde la radio MFZ que no se trata de una "reducción" de las tropas, sino de la cancelación de un despliegue adicional. Se encuadra, según Varsovia, en la reestructuración de la presencia militar de Estados Unidos en Europa.

La medida sigue al anuncio de reducción en unos 5.000 efectivos del total de 36.500 soldados que tiene Estados Unidos en Alemania. En ese país se encuentran tanto la sede de USEUCOM como el mayor hospital militar estadounidense fuera de sus fronteras y la base de Ramstein, puntal operativo de su ejército para toda la región, Oriente Medio y África. Donald Trump anunció esa retirada, enojado por unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, asegurando que Irán está "humillando" a Estados Unidos. El gobierno alemán también ha tratado de sacar hierro a esa decisión, que asegura estaba prevista.

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La retirada de tropas estadounidenses de territorio alemán debe materializarse en los próximos seis a doce meses. El propio Trump barajó luego la idea de desplazarlos a Polonia y aludió a su excelente relación con el presidente del país, el ultranacionalista Karol Nawrocki, al que apoyó en la campaña que le llevó al poder, el año pasado. Trump relativizó a renglón seguido sus planes de desplazar a los soldados de Alemania a territorio polaco, además de asegurar que la reducción de sus tropas acabará siendo “aún mayor”. Polonia tiene en su territorio unos 10.000 soldados estadounidenses, en su mayoría en centros de instrucción militar y con carácter rotativo. Desde hace décadas aspira a que se amplíe ese contingente.