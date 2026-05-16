Italia
Un conductor atropella a una docena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su fuga
Siete personas se encuentran en estado grave y el sospechoso pudo ser detenido posteriormente
Un hombre al volante de un vehículo embistió este sábado a varias personas en el centro de la ciudad italiana de Módena, dejando al menos siete heridos heridos, dos de ellos en estado grave, según ha informado la agencia estatal italiana Ansa.
Tras el atropello, el conductor abandonó el coche y trató de escapar a pie. Durante la huida, atacó con un arma blanca a una persona que intentó frenarlo, de acuerdo con la agencia italiana Ansa. Poco después fue interceptado y detenido por la policía.
Los testigos han descrito escenas de pánico total y una persecución del supuesto atacante que involucró a varios ciudadanos que estaban en la escena. "Mientras intentaba socorrer a una señora con las piernas amputadas, él empezo a huir. [...] murmuraba algo pero no en italiano", ha relatado un testigo.
"Hemos visto al conductor, aceleró de repente. Iba al menos a 100 kilómetros. Luego vimos a personas saltar por los aires", ha dicho otro.
Por su parte, las autoridades han llamado a la calma. "Habrá que investigarlo, pero es un incidente dramático", ha afirmado el alcaldesa, Massimo Mezzetti, sin confirmar la naturaleza del episodio. "En este momento [el atacante] se encuentra en la comisaría y le están interrogando", ha añadido.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el supuesto atacante sería un ciudadano italiano de origen africano de unos treinta años, sin antecedentes penales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre en un tiroteo en Villanueva de la Serena
- La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: 'Nos ha dejado tirados
- Como si nunca hubiera cerrado': el Bar Zani de Cáceres reabre sus puertas fiel a su estilo original
- La Media Maratón tomará el centro de Cáceres este sábado: estas son las calles que se verán afectadas
- Baile de sillones en la Asamblea de Extremadura: nuevos diputados, cambio de papeles y bronca por la 'prioridad nacional
- El circo de la polémica de Badajoz intenta instalarse en Nuevo Cáceres, pero se lo niegan
- El pueblo de Cáceres donde nació el amor entre Carmen Alcayde y su novio Charli, 22 años menor
- Los judiones con perdiz que se pueden saborear en Cáceres a 15,50