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DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel
Marco Rubio ha vaticinado una caída "drástica" del precio del petróleo con el tiempo, una vez que Irán "reabra el estrecho" de Ormuz
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Al menos dos muertos en un bombardeo israelí contra un coche en la ciudad de Gaza
Al menos dos gazatíes murieron y ocho resultaron heridos este sábado por la tarde en un bombardeo del Ejército israelí contra un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, informó el Hospital Shifa de la capital gazatí.
"Mártires y heridos como resultado de un bombardeo israelí a un vehículo civil cerca de la Torre Al Wahida en la calle Al Shifa, oeste de ciudad de Gaza", recogió también un comunicado del servicio de emergencias de Defensa Civil de la Franja.
Soldados israelíes matan a un palestino en el campo de refugiados de Yenín (Cisjordania)
Tropas israelíes mataron este sábado a un palestino de 34 años en el campamento de refugiados de Yenín (norte de Cisjordania), que permanece ocupado militarmente por una operación del Ejército de Israel desde hace más de un año.
"El joven Nur al Din Kamal Hassan Fayyad (34 años) murió por balas de las fuerzas de ocupación en el campo de Yenín", recoge el comunicado difundido esta mañana por el Ministerio de Sanidad palestino.
Trump avisa que Irán "lo pasará muy mal" si no hay acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado a las autoridades iraníes que "lo van a pasar muy mal" si fructifican de una vez las conversaciones bilaterales mediadas por Pakistán en medio de un delicado alto el fuego.
Trump, que el pasado fin de semana rechazó la última contrapropuesta iraní, ha reconocido en entrevista con la cadena francesa BFM TV que ahora mismo la situación es una incógnita.
"No tengo ni idea de si van a firmar", ha indicado el presidente de Estados Unidos. "Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo", ha amenazado el mandatario durante la entrevista.
El ministro de Interior de Pakistán llega a Teherán para "facilitar" conversaciones entre Irán y EEUU
El ministro del Interior de Pakistán llegó a Teherán este sábado "para facilitar" las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, estancadas a pesar de un frágil alto el fuego, informaron medios iraníes.
"Mohsin Naqvi llegó hoy a la República Islámica de Irán en una visita oficial de dos días en el marco de los esfuerzos en curso de Pakistán para facilitar las conversaciones y promover la paz regional", informó la agencia de noticias Tasnim.
La cifra de muertos por la ofensiva israelí en Líbano sube a 2.969 mientras siguen ataques
La cifra de muertos desde que comenzaron los ataques israelíes contra el Líbano el pasado 2 de marzo en el marco de la guerra en Irán subió a 2.969, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública libanés, mientras continúan los ataques pese a la extensión del alto el fuego.
El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública, dijo también que el número de heridos aumentó a 9.112.
De esta forma, se contabilizaron 18 fallecidos y 124 heridos más en las últimas 24 horas, cuando Israel y el Líbano acordaron una extensión de 45 días más del alto el fuego tras una nueva ronda de conversaciones en Washington, que ejerce como mediador.
Israel ataca el sur de Líbano un día después de anunciar la extensión del alto el fuego
Israel atacó este sábado el sur de Líbano, un día después de que ambos acordaran extender su alto el fuego 45 días más tras una nueva ronda de diálogo en Washington. "La zona que rodea el cruce de Srobbin (sur del Líbano) fue objeto de bombardeos de artillería hostiles, que dejaron un mártir (muerto) y un herido", indicó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), que agregó que hubo más ataques israelíes contra la región de Bint Jbeil y de Tiro, ambas también en el sur. Precisamente en la ciudad de Tiro una acción israelí tuvo como objetivo una vivienda, lo que provocó un número indeterminado de heridos, según la ANN, que no ofreció más detalles.
Un parlamentario iraní dice que su país impondrá un "mecanismo" para gestionar tráfico en Ormuz y cobrar peajes
Un alto cargo del Parlamento iraní anunció este sábado que el país ha diseñado un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, basado en una ruta específica para buques comerciales y países que cooperen con Teherán, así como en el cobro de peajes. "Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada", afirmó en X el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi.
El diputado explicó que, en este proceso, solo se beneficiarán de este mecanismo los buques comerciales y las partes que cooperen con Irán y que "se cobrarán las tarifas necesarias por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo".
Irán agradece al Papa su posición "moral, lógica y justa"
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, elogió este sábado al papa León XIV por su postura "moral, lógica y justa" frente a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país persa el 28 de febrero. "Expreso a Su Santidad mis más cálidos y sinceros saludos y le agradezco su postura moral, lógica y justa respecto a los ataques perpetrados el 28 de febrero por el Gobierno de Estados Unidos", afirmó Pezeshkian en un mensaje dirigido al pontífice, que ha llamado en diversas ocasiones a Teherán y Washington a promover la paz y alejar la amenaza de la guerra, según informó la agencia IRNA. Pezeshkian aseguró que su país mantiene su compromiso con la diplomacia y las soluciones pacíficas para resolver sus problemas con Estados Unidos, a pesar de que Washington ha lanzado ataques contra Teherán en dos ocasiones en medio de negociaciones.
Irán amenaza a los países que apoyen el proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz
Irán advirtió que los países que respalden un proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz compartirán la responsabilidad internacional por cualquier nueva escalada militar en la región. "Ninguna excusa política ni cobertura diplomática podrá absolverlos de su responsabilidad por facilitar, permitir y legitimar la agresión estadounidense", afirmó en X la representación de Irán ante la ONU en Nueva York a última hora del viernes. La misión acusó a Washington de utilizar el número de copatrocinadores de la iniciativa para proyectar una "falsa imagen" de amplio respaldo internacional a sus acciones "ilegales".
Trump dice que Irán se ha retractado tras alcanzar acuerdos al menos en cinco ocasiones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó este viernes a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, al asegurar que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados "al día siguiente", una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones. "Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación", dijo Trump en una entrevista con Fox News.
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