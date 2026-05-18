Desestimada la demanda de Musk contra OpenAI por haberse presentado demasiado tarde

La demanda del millonario Elon Musk contra OpenAI, a la que acusaba de malversar sus donaciones e incumplir su promesa filantrópica de construir un gigante comercial de inteligencia artificial, fue desestimada este lunes por un jurado de California.

Tras menos de dos horas de deliberación, el jurado popular determinó que los creadores de ChatGPT y su destacado director ejecutivo, Sam Altman, habían demostrado que la demanda del hombre más rico del mundo estaba prescrita. La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, quien se había reservado el fallo final, aceptó de inmediato la opinión del jurado y ratificó su veredicto.

En un veredicto unánime, el jurado del tribunal federal de Oakland declaró que Musk había presentado su caso demasiado tarde. El juicio comenzó el 28 de abril.

El veredicto se produjo tras 11 días de testimonios y alegatos en los que la credibilidad de Musk y Altman fue objeto de repetidos ataques. Cada parte acusó a la otra de estar más interesada en el dinero que en servir al público. En su alegato final, el abogado de Musk, Steven Molo, recordó a los miembros del jurado que varios testigos cuestionaron la franqueza de Altman o lo tacharon de mentiroso, y que Musk no dio un 'sí' rotundo cuando se le preguntó durante el juicio si era totalmente digno de confianza.

'La credibilidad de Sam Altman está directamente en juego', afirmó Molo. 'Si no le creen, ellos no pueden ganar'. Musk acusó a OpenAI de intentar enriquecer indebidamente a inversores y personas con información privilegiada a expensas de la organización sin fines de lucro, y de no priorizar la seguridad de la IA. También sostuvo que Microsoft supo en todo momento que OpenAI se preocupaba más por el dinero que por el altruismo.

OpenAI replicó que fue Musk quien vio una oportunidad de lucro, y que esperó demasiado tiempo para alegar que OpenAI había incumplido su acuerdo fundacional de crear una inteligencia artificial segura para beneficio de la humanidad. "El Sr. Musk puede tener el toque de Midas en algunas áreas, pero no en la IA", declaró William Savitt, abogado de OpenAI, en su alegato final.

OpenAI compite con empresas de IA como Anthropic y xAI, y se prepara para una posible oferta pública inicial que podría valorar el negocio en muchos miles de millones de dólares. Microsoft ha invertido más de 100.000 millones de dólares en su alianza con OpenAI, según declaró un ejecutivo de Microsoft.

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